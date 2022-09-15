Son dakika: Milyonlar bekliyordu! İşte ucuz sosyal konut projesinde örnek konutlar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve başvuruların dün itibarıyla başladığı sosyal konut projesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bankalardan başvuru yapmak isteyenler şubelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal konut açıklaması sonrasında TOKİ'nin yaptığı örnek bir daire görüntülendi. İşte ayrıntılar...

Vatandaşların ihtiyaçlarını gözeterek inşa edilen dairelerde her şey düşünülmüş durumda. Vatandaşların güvenlik şekilde yaşamayı için dizayn edilen konutlarda çelik kapı kullanılıyor. Kapıdan girişte uzun ve geniş bir koridor uzanıyor.

GENİŞ SALON KULLANIŞLI MUTFAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Türk aile yapısını baz alan TOKİ, inşa ettiği konutların ortak kullanım alanları olan salonları oldukça geniş inşa ediyor. Büyük pencelerle salonların havadan ve ferah olması sağlanıyor. Salon ile mutfaktan girilebilen balkon vatandaşlara eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Ev hanımlarının rahatça kullanabileceği mutfak tasarlayan TOKİ, dörtlü bölümden ve üçlü raflardan oluşan mutfak dolapları, beyaz eşyaların rahatlıkla yerleştirileceği bölmeler tasarlamış durumda.

VATANDAŞLAR İÇİN AYRINTILAR DÜŞÜNÜLDÜ

Oda ve yatak odalarının da havadar ve ferah olması konusunda hassas davranan TOKİ, odalarda geniş pencere kullandı. Doğalgaz petekleri, ısıyı tüm alana dağıtacak şekilde kuruldu. Vatandaşların rahat etmesi için tüm detayları düşünen TOKİ, yatak odalarında ebeveynler için ayrı bir banyo ve tuvalet koydu.

ANAHTAR TESLİM DAİRELER

Depreme dayanıklı, otopark sorunu olmayan destinasyon alanlarıyla birlikte 2+1 ve 3+1 konutlar inşa eden TOKİ, projelerini anahtar teslim şekilde yapıyor. Hak sahibi anahtarını teslim aldıktan sonra kısa süre içinde dairesine taşınabiliyor.



