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  4. Son dakika...TOKİ ucuz konut projesinde yeni gelişme! Ödemelerinde 'esneklik' avantajı

Son dakika...TOKİ ucuz konut projesinde yeni gelişme! Ödemelerinde 'esneklik' avantajı

30.09.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ ucuz konut projesinin tüm detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Ev alma hayali kuran milyonlarca kişi "TOKİ sosyal konut projesinde ödeme şartları neler?" sorusunu araştırırken TOKİ ödemelerinde 'esneklik' avantajı detayı geldi. İşte TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin taksit ödemeleriyle ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Son dakika...TOKİ ucuz konut projesinde yeni gelişme! Ödemelerinde 'esneklik' avantajı

Son dakika: TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ödemeleriyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de başladı. Başvuruların 5 milyona yaklaştığı projeye başvurular devam ediyor. İlk etapta 250 bin konut olarak planlanan projede yüzde 40 indirimli satışa sunulacak evlerin fiyatları metrekareye ve bulunduğu ile göre değişiyor. Öte yandan vatandaşların ödemelerle ilgili merak ettikleri de netlik kazanmaya başladı.

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İŞTE TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NİN TAKSİT ÖDEMELERİYLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULARIN YANITLARI...

İşte ödemelerle ilgili en çok sorulan sorular ve cevapları:

Kura sonucu hak sahipleri sözleşmelerini ne zaman imzalayacaklar, ödemeler ne zaman başlayacak?

Projenin inşaat seviyesi yaklaşık yüzde 50’ye ulaştığında sözleşmeler imzalanacak. Peşinatlar sözleşme aşamasında tahsil edilecek. Taksit ödemeleri ise sözleşmeyi takip eden ay başlayacak.

Hak sahiplerine farklı vade imkanları sunulacak mı?

Hak sahipleri vade sayılarını kendi ödeme güçlerine göre en fazla 240 ay olmak üzere düzenleyebilecek.

kon

Peşinat tutarını daha fazla ödemek mümkün mü?

Peşinat tutarı evin değerinin en az yüzde 10’u olarak belirlendi. Hak sahipleri, peşinatı bu oranın üzerinde ödeyebilecek.

Güncel ev borcunun tamamı tek seferde ödenebilir mi?

Konut bedelinin tamamı peşin olarak ödenebilecek. Teslim aşamasında ayrıca KDV tahsil edilecek.

Konut bedelinin peşin ödenmesi halinde bir indirim uygulanacak mı?

Güncel konut bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda herhangi bir indirim uygulanmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ konut ödeme
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