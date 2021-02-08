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Şubat kira artış oranı 2021... Şubat kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kira artış oranı nedir?

EMLAK HABERLERİ  | 08.02.2021 11:37 | Son Güncelleme

Kirada oturan vatandaşlar bir süredir şubat kira artış oranı 2021 ile ilgili araştırma yapıyordu. Son olarak enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber bu ay gerçekleşecek olan kira artış oranı da belli oldu. Peki, şubat kira zammı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Şubat kira artış oranı 2021... Şubat kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kira artış oranı nedir?

Ev sahipleri ve kiracılar tarafından şubat kira artış oranı 2021 ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Son olarak enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından şubat ayı kira zam oranları da netlik kazandı. Peki, kira zam hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

ŞUBAT KİRA ZAMMI NE KADAR?

TÜFE oranları baz alınarak belirlenen kira artış oranları 2021 şubat ayında yüzde 12,53 oldu. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre TÜFE’de ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,53 artış gerçekleşti.

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BU AY KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

Bu rakamlara göre ev sahipleri kiracılarına yasal olarak en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapabilecek. Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak yasal kira artış oranı hesaplanıyor. Ayrıca ev sahipleri bu orandan daha fazla artış gerçekleştiremiyor. Ev sahiplerinin yasal oranı aşan bir zam yapması halinde ise kiracıların bu duruma hukuki yollardan itiraz etme hakları bulunuyor.

Şubat ayı kira zammı hesaplama konusunda ise örneğin; 1.000 TL konut kirası olan bir daire için 12,53 artış oranı üzerinden hesaplama yapıldığında kira zammı 125,30 TL oluyor ve yeni kira bedeli 1.125,30 TL olarak güncelleniyor.

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