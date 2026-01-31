FİNANS

Şubat’ta başlıyor: Bankalardan konut kredisine yeni düzenleme!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun son aldığı karara göre birinci ve ikinci el konut kredilerinde teminat oranlarında ayrımı son buldu. Böylece konut değerine göre ne kadar kredi kullandırılacağı belli oldu. İşte detaylar…

Şubat’ta başlıyor: Bankalardan konut kredisine yeni düzenleme!
Ezgi Sivritepe

BDDK, konut kredilerinde alınacak teminat oranlarında, birinci ve ikinci el ayrımını kaldırdı. Kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranlarında şubat ayı itibarıyla yeni düzenleme geçerli olacak.

Şubat’ta başlıyor: Bankalardan konut kredisine yeni düzenleme! 1

BDDK tarafından yapılan açıklamada, 2010 sonrası yapılan binalar için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar için avantajlı kredi değer oranının kullanılacağı belirtildi. Ayrıca, konut alımında depreme dayanıklı konut satışına desteklenmesi için değişikliklerin yapıldığının da altı çizildi. BDDK, “Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde ise; belirlenen kredi değer oranlarının azaltılarak uygulanmasına devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Şubat’ta başlıyor: Bankalardan konut kredisine yeni düzenleme! 2

TEMİNAT ORANLARI DEĞİŞMEDİ!

BDDK, son kararıyla, eski kararındaki teminat oranlarını değiştirmedi, sadece birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırdı.

Yeni karara göre örneğin, değeri 5 milyon TL'ye kadar olan konutlarda A ve B enerji sınıfına sahip konutlar için konut değerinin yüzde 90’ına, C sınıfı için yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek.

Şubat’ta başlıyor: Bankalardan konut kredisine yeni düzenleme! 3

BU KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bu oran, aynı değer diğer konutlarda ise yüzde 70 olarak uygulanacak. 5 milyon TL ile 7 milyon TL arasındaki konutlarda ise bu oranlar A ve B enerji sınıfında konut değerinin yüzde 80'ine, C sınıfı için yüzde 70'ine, diğer konutlarda ise yüzde 60'ına kadar kredi kullanılabilecek.

7 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki konutlarda bu oranlar A ve B enerji sınıfına sahip konutlarda 70, C sınıfında yüzde 60, diğer konutlarda ise yüzde 50 seviyesinde. 10 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki konutlarda bu oranlar A ve B enerji sınıfına sahip konutlarda yüzde 50, C sınıfında yüzde 40, diğer konutlarda ise yüzde 30 seviyesinde. 20 milyon TL'nin üzerindeki konutlarda bu oranlar A ve B enerji sınıfına sahip konutlarda yüzde 50, C sınıfında yüzde 40, diğer konutlarda ise yüzde 30 seviyesinde.

Şubat’ta başlıyor: Bankalardan konut kredisine yeni düzenleme! 4

Kararın ayrıntısındaki tabloya göre, C enerji sınıfı hariç olmak üzere,

5 milyonluk liralık konutta yüzde 90,

5 ile 7 milyon lira arasındaki konutlarda yüzde 80

7 ile 10 milyon lira arası konutlarda yüzde 70,

10 ile 20 milyon lirası arası konutlarda yüzde 50

20 milyon lira ve üstü konutlarda ise yüzde 50 kredi kullandırılacak.

BDDK'nın konut kredilerine ilişkin teminatları gösterir kararı şöyleydi:

Şubat’ta başlıyor: Bankalardan konut kredisine yeni düzenleme! 5

Bankalar, teminat oranlarını hesaplarken, ikinci konut için de belirli teminat oranlarını uyguluyorlardı. Bu oran değişmedi ve bankaların ikinci konut için oranı ise şöyleydi:

Şubat’ta başlıyor: Bankalardan konut kredisine yeni düzenleme! 6

BDDK'nın eski kararına göre, enerji sınıfı A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 5 milyon TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 80, konut değeri 10 milyon TL ile 20 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70 olarak belirlenmişti.
Kaynak: NTV

