FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. TOKİ Antalya Merkez kura sonuçları isim listesi belli oldu!

TOKİ Antalya Merkez kura sonuçları isim listesi belli oldu!

EMLAK HABERLERİ  | 11.05.2020 16:29 | Son Güncelleme

TOKİ’nin 100 bin yeni konut projesinin bir parçası olan Antalya’daki toplu konut projesi için yapılan çekiliş sona erdi. Asil ve yedekler kura ile belirlenince Antalya kura sonuçlar isim listesi yayımlandı. İşte Antalya Merkez’de TOKİ konutu almaya hak kazananlar...

TOKİ Antalya Merkez kura sonuçları isim listesi belli oldu!

TOKİ’nin 100 bin konut projesi dahilinde toplu konut projeleri için hafta içi her gün kura çekilişleri sürüyor. Son olarak Antalya Merkez’deki 700 konutluk proje için kura çekimi yapıldı. Antalya kura sonuçları isim listesi de yayımlandı. İşte 3+1 ve 2+1 konutları almaya hak kazananların isimlerinin olduğu listeler...

ANTALYA MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

11 Mayıs’ta 10.00’da başlayan çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için çalışmalar yapıldı. 700 konutluk projede asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfalardan ilan edildi.

TOKİ Isparta ÇünürÇünür2+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

TOKİ Isparta ÇünürÇünür3+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti! Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti!
Haziran sonunda başlıyorHaziran sonunda başlıyor
Anne ve babalara müjde! Devletten çocuk başına 600 TL'ye varan destek ödemesi...Anne ve babalara müjde! Devletten çocuk başına 600 TL'ye varan destek ödemesi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Anayasa Mahkemesinden sözleşmeli personel kararı

Anayasa Mahkemesinden sözleşmeli personel kararı

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Otellere sertifikasyon almaları için 'izolasyon odası' şartı

Otellere sertifikasyon almaları için 'izolasyon odası' şartı

Satışlar azaldı, fiyatlar yükseldi

Satışlar azaldı, fiyatlar yükseldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Simav TOKİ çekilişi canlı yayında!

Simav TOKİ çekilişi canlı yayında!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

TOKİ Hatay kura sonuçları canlı yayında

TOKİ Hatay kura sonuçları canlı yayında

Nevşehir'de 3 kura çekilişi!

Nevşehir'de 3 kura çekilişi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum duyurdu! 5 ilde 8 bin 900 sosyal konut sahiplerini bulacak

Haziran sonunda başlıyor

TOKİ Isparta kura sonuçları canlı yayında: Çünür’de 700 evlik dev TOKİ çekilişi canlı izle!

Çünür’de 700 evlik dev TOKİ çekilişi canlı yayında!

TOKİ Antalya kura sonuçları canlı yayında: Alanya TOKİ çekilişi canlı izle!

TOKİ Antalya kura sonuçları canlı yayında: Alanya TOKİ çekilişi canlı izle!

Koronavirüs sonrası Şile ve Tuzla'da kiralık villa tarzı evlere talep yüksek

Koronavirüs sonrası talep patladı, iki katı ücret veren bile var

TOKİ Balıkesir kura sonuçları canlı yayında: Balya TOKİ çekilişi canlı izle!

Balıkesir Balya kura sonuçları canlı yayında!

TOKİ Kütahya kura sonuçları canlı yayında: Simav TOKİ çekilişi canlı izle!

Simav TOKİ çekilişi canlı yayında!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.