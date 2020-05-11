TOKİ Antalya Merkez kura sonuçları isim listesi belli oldu!

TOKİ’nin 100 bin konut projesi dahilinde toplu konut projeleri için hafta içi her gün kura çekilişleri sürüyor. Son olarak Antalya Merkez’deki 700 konutluk proje için kura çekimi yapıldı. Antalya kura sonuçları isim listesi de yayımlandı. İşte 3+1 ve 2+1 konutları almaya hak kazananların isimlerinin olduğu listeler...

ANTALYA MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

11 Mayıs’ta 10.00’da başlayan çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için çalışmalar yapıldı. 700 konutluk projede asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfalardan ilan edildi.

TOKİ Isparta ÇünürÇünür2+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

TOKİ Isparta ÇünürÇünür3+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

