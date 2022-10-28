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TOKİ, 'İlk Evim Arsa, İlk İşyerim Projesine başvuruda son gün! E-devlet ile...

28.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilgiliyle takip ettiği TOKİ sosyal konut kampanyasında son gün uyarısı geldi. TOKİ sosyal konut projesinde ilk temeller geçtiğimiz günlerde atılmıştı. “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin “İlk Evim” kısmı için e-Devlet başvuruları bugün sona eriyor. İş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar devam edecek.

TOKİ, 'İlk Evim Arsa, İlk İşyerim Projesine başvuruda son gün! E-devlet ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinin “İlk Evim” kısmı için e-Devlet başvuruları bugün sona eriyor.

Sosyal konutta temeller atılıyor! 8 milyon... Sosyal konutta temeller atılıyor! 8 milyon...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin başvuruları 14 Eylül’de başladı. O günden bu yana projeye başvuranların sayısı 8 milyona ulaştı.

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8 milyon başvurudan resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı 5 milyona erişti. İlk başvuru tarihi 10 Ekim’den bu yana konut amaçlı arsa ve iş yeri için arsa başvurusu 525 bini bulurken iş yerine ise 45 bin kişi başvuru yaptı.

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BANKA ÜSTÜNDEN BAŞVURULAR 31 EKİM'E KADAR SÜRECEK

İlk temellerinin 25 Ekim’de atıldığı “İlk Evim” projesinin e-Devlet başvurusu bugün, banka şubeleri aracılığı ile başvurular ise 31 Ekim’de sona eriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Eylül’de kamuoyuyla paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacak. (İHA)

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TOKİ konut

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