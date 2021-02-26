TOKİ ucuz konut başvurusu 2021: TOKİ'den ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları nedir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın güncel konut başvuruları merak ediliyor. TOKİ'den uygun fiyatlara konut alarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, son dakika TOKİ ilanları ve 2021 TOKİ konut projelerini araştırıyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu bir açıklamada, TOKİ'den konut alma hayali kuran vatandaşlar için müjdeyi vermişti. 4 Ocak 2020’de Elazığ'da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında 100 bin dar gelirli ailenin ev sahibi olacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında yeni yapılacak sosyal konut sayısını 100 bin olarak açıklamıştı. Peki 2021 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 TOKİ sosyal konut projesi nedir? 100 BİN UCUZ KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN OLACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut projesine dair açıklama yapmıştı. Murat Kurum açıklamasında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için yapılacak projede 100 bin kişi faydalanacak dedi. 2021 yılında yapılacak 100 bin konut ise 81 il genelinde yer alacak.

TOKİ KONUT BAŞVURU LİNKİ TOKİ İLLERE GÖRE PROJELER LİNKİ TOKİ ALT GELİR GRUBU DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN SATILAN UCUZ KONUT PROJELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? Türk vatandaşı olmak, Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak, Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak, Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması, Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması, Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır). TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR? TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

TOKİ BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK? TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir. TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak. TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. 1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. 2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir. İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir. TOKİ SÖZLEŞME İMZALANMASI Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.