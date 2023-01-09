Veriler istendi, tek tek bakılacak! 1 günde 1 milyon TL artmıştı: Konut fırsatçısına öyle bir ceza geliyor ki…

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı orta gelirlilere yönelik ‘Yeni Evim’ kampanyasının açıklanmasının ardından fırsatçılar hemen harekete geçmişti. Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0,69'dan başlayan oranlarla kredi desteğinin sağlanacağı kampanyanın açıklanmasıyla birlikte ilan sitelerinde de konut fiyatlarına zamlar başladı.

1 GÜNDE 1 MİLYON LİRALIK ARTIŞ

Başvuruların 16 Ocak'ta alınacağı kampanya öncesinde 4 Ocak'ta 6 milyon 550 bin TL olan bir evin fiyatı aynı gün 7 milyon 650 bin liraya çıkarıldı. Esenler'de bir evin fiyatı 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi. Kampanyanın açıklandığı günden itibaren konut fiyatlarını bir gün içinde 1 milyon TL'ye varan tutarda artıran fırsatçılar vatandaşları isyan ettirdi.

BAKANLIK İLANLARI TEK TEK İNCELEYECEK

Sosyal medyada da büyük tepkinin verildiği fırsatçılığın karşısında Hazine ve Maliye Bakanlığı hemen harekete geçti. Sabah’ta yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçıları yakın takibe aldı. Bu kapsamda bir ilan sitesindeki 31 Aralık 2022 tarihli ilan fiyatlarını isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fiyatları tek tek inceleyecek. Piyasayı manipüle edenleri tespit edecek olan bakanlık, bu fırsatçılara çok yüksek cezalar kesecek. Aynı zamanda fırsatçılık yapılarak fiyatı yükseltilen konutlara kampanya desteği verilmeyecek.

'FİYATLAR KENDİ SEVİYELERİNE İNECEK'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TÜGEM Başkanı Hakan Doğan ise bunların hiçbirinin ekonomik gerekçesi olmadığını dile getirerek, “Bakanlık tarafından takip ediliyorlar. Kampanya süresince fiyatını sabit tutmayan olursa kampanyanın dışında bırakılacak. Göreceksiniz bu fiyatlar kendi seviyelerine inecek” ifadelerini kullandı.



