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Yılın ilk yarısında her 5 konuttan birisi İstanbul'da satıldı

02.08.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak-haziran döneminde İstanbul'da 108 bin 51 adet konut satılırken, onu 53 bin 575 adetle Ankara, 31 bin 683 ile İzmir takip etti. En az konut satışı ise Hakkari'de yapıldı.

Yılın ilk yarısında her 5 konuttan birisi İstanbul'da satıldı

Yılın ilk yarısında Türkiye genelinde satılan 553 bin konutun yüzde 20'si (108 bin 51 adet) İstanbul'da el değiştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği verilere göre, yılın ilk ayrısında ülke genelindeki konut satışları 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 552 bin 810 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en yüksek satış rakamına 108 bin 51 adetle İstanbul'da ulaşıldı. Ülke genelinde 5 konuttan birisi megakentte satıldı.

İstanbul'u 53 bin 575 adetle Ankara, 31 bin 683 ile İzmir, 24 bin 446 ile Antalya, 20 bin 537 ile Bursa, 16 bin 643 ile Mersin, 13 bin 587 ile Konya, 13 bin 314 ile Gaziantep, 13 bin 172 ile Kocaeli, 13 bin 159 ile Tekirdağ izledi.

Balıkesir'de 12 bin 735, Aydın'da 12 bin 484, Kayseri'de 11 bin 644, Adana'da 11 bin 37, Şanlıurfa'da 10 bin 609 , Muğla'da 9 bin 831, Hatay'da 9 bin 196, Manisa'da 8 bin 899, Sakarya'da 8 bin 855, Samsun'da 8 bin 729 adet konut el değiştirdi.

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Yılın ilk yarısında ülke genelindeki 15 büyükşehirdeki satış adetlerinin 10 binin üzerinde kaldığı görülürken, toplam satışın yarısı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Mersin'de gerçekleşti.

EN DÜŞÜK RAKAM HAKKARİ VE ARDAHAN'DA

İlk 6 ayda en düşük konut satışının gerçekleştiği il 107 adetle Hakkari oldu. Hakkari ile birlikte Ardahan da 110 adetle ikinci sırada yer aldı.

Bayburt'ta 285, Tunceli'de 323, Gümüşhane'de 369, Iğdır'da 610, Şırnak'ta 654, Artvin'de 676, Bitlis'te 772, Ağrı'da 829 adet konut satıldı.

Toplamda 14 ilde ocak-haziran döneminde satılan konut sayısı 1.000'in altında kaldı. Söz konusu iller arasında 854 adetle Çankırı, 909 ile Kars, 912 ile Bartın, 995 ile Muş da yer aldı.

Kaynak: AA

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