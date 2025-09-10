FİNANS

ABD'den petrol fiyatı tahmini! Bu yıl ve 2026 yılı için...

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak bu yıl için fiyat tahminini yukarı yönlü revize ederken, gelecek yıla ilişkin öngörüsünü değiştirmedi.

IA'nın "Eylül 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, son aylarda küresel petrol stokları artmasına rağmen fiyatlar belirgin şekilde düşmedi. Üretim fazlasının bir kısmı Çin gibi ülkelerin stratejik rezervlerine veya iç tüketim stoklarına dahil oldu. OECD stokları da yakın zamanda mevsimsel ortalamanın üzerine çıktı. Stokların yaz aylarındaki yüksek talebin ardından 2026 sonuna kadar 5 yıllık ortalamanın üst bandına ulaşması bekleniyor.

Raporda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 67,80 dolar seviyesinde olacağı öngörüldü. Bu fiyat, önceki raporda 67,22 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 64,16 dolar olacağı öngörülüyor. Bu tür ham petrol için geçen ay yapılan fiyat tahmini 63,58 dolardı.

YIL SONUNDA FİYATLARIN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

EIA, yaz dönemi talebinin azalması ve küresel arzın artmasıyla fiyatların yılın son çeyreğinde 59 dolar seviyesine gerilemesini bekliyor. 2026'nın ilkbaharında ise fiyatların 49 dolara kadar düşeceği öngörülüyor.

Raporda, düşük fiyatların OPEC+ ve diğer üretici ülkelerde arzın azaltılmasına yol açabileceği, bu durumun da 2026'nın ilerleyen dönemlerinde stok artışlarını yavaşlatacağı ifade edildi.

EIA, gelecek yıl için Brent petrolde ortalama varil fiyatını 51,43 dolar, WTI ham petrolün varil fiyatını ise 47,77 dolar olarak tahmin etti.

Raporda, fiyat tahminlerindeki belirsizliklere de işaret edildi. Buna göre, Rusya-Ukrayna gerilimi, olası yeni yaptırımlar ve ABD'nin ticaret müzakereleri arz ve talep üzerinde risk oluşturuyor. Ayrıca, yılın ilerleyen dönemlerinde beklenen arz fazlası, OPEC+ grubunun üretim planlarını yeniden değerlendirmesine neden olabilir.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİ

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 440 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar geçen yıl 13 milyon 230 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede üretimin gelecek yıl ise günlük ortalama 13 milyon 300 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük ortalama 105 milyon 540 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 103 milyon 810 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2026 yılında ise küresel arzın günlük ortalama 106 milyon 640 bin varile, tüketimin ise 105 milyon 90 bin varile ulaşması bekleniyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

