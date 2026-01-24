ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Ocak tarihlerinde bir önceki döneme göre 1 artarak 411 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 61 azaldı.

Perşembe gününü 64,06 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 65,88 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 61,07 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 59,36 dolar seviyesinde tamamlamıştı.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır