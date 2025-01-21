Akaryakıta dev zammın ardından ilk indirim sinyali geldi! Araç sahiplerini sevindirecek haber... Trump'ın etkisi fiyatlara yansıdı

Dün Donald Trump'ın ABD'nin başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması ile tarihi bir an yaşandı. Peş peşe yeni kararlar alan Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşmasından çekilmesini söyledi. Fosil yakıt üretimini artırma hedefi bulunan Trump, "Ulusal Enerji Acil Durumu” ilan etti.

PETROL FİYATLARI DÜŞMEYE BAŞLADI!

Trump'ın açıklamaları ile ABD ham petrolü 80 dolardan 76,65 dolara kadar geriledi. Brent petrolü ise 82,50 doları aşmıştı; Trump'ın açıklamaları sonrası 80 dolar sınırına kadar çekildi. Ayrıca Hamas ve İsrail arasında yaşanan ateşkes ve rehine serbestliği de petrol fiyatlarına etki etti.

TRUMP'IN HAMLELERİ MERAK EDİLİYOR

Ayrıca, Trump'ın Meksika ve Kanada'dan ithalata yüzde 25 oranında gümrük uygulaması jeopolitik riskleri artırırken Çin'e yönelik uygulanacak vergilerin açıklanmaması piyasaların gergin olmasına neden oluyor. Ayrıca, geçtiğimiz hafta Rusya'ya yönelik yaptırımların etkisi de sürerken; bu faktörler petrol fiyatlarında daha sert düşüşlerin önüne geçiyor.

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatına yüzde 27 oranında zam gelmiş ve akaryakıt tabelasına 1 lira 27 kuruş zam yansıtılmıştı. Benzine ise 91 kuruş zam gelmişti.

Araç sahipleri ise petrolde yaşanan bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarınında bir düşüşün olup olmayacağını merak ediyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sektör temsilcileri, Brent petrolün 80 doların altına gerilemesi halinde, akaryakıt fiyatlarında da sınırlı indirimlerin söz konusu olabileceğini belirtiyor.