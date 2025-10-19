FİNANS

Altın uçtu, rotayı değiştirdiler! 'Yavaş yavaş çıkıyor' Hesap açıyorlar

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırınca yatırımcılar alternatiflere yönelmeye başladı. Bu süreçte altından sonra en çok konuşulan yatırım araçlarından bir tanesi gümüş olurken, şimdi de bir başka yatırım aracının daha yatırımcıların ilgisini çektiği öğrenildi.

Hande Dağ

Altının rekor üstüne rekor kırıp tarihe zirveye ulaşmasıyla birlikte yatırımcı farklı alternatifler aramaya başladı. Gümüşe talep artarken bir başka güvenli liman olarak görülen araca da yönelindiği öğrenildi.

Altın uçtu, rotayı değiştirdiler! Yavaş yavaş çıkıyor Hesap açıyorlar 1

"GÜMÜŞ BİR, İKİNCİSİ DE PLATİN"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş; "Gümüş bir, ikincisi de platin" dedi "Getirisi var mı peki size?" diye sorulunca da "Yavaş yavaş çıkıyor. Yatırım olarak bence uygun, güzel" yanıtını verdi. Bir başkası ise "Gümüş, ben gümüş veya altıncıyım" ifadelerini kullandı.

Altın uçtu, rotayı değiştirdiler! Yavaş yavaş çıkıyor Hesap açıyorlar 2

ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN

Altın uçtu, yatırımcının da rota değiştirdiği belirtildi. Gözlerin daha uygun ama değerli başka madenlere çevrildiği kaydedildi. Altın fiyatları rekor kırınca parası altına yetmeyenin gümüşe, gümüşe de gücü yetmeyenin platine yöneldiği aktarıldı. Kuyumcu Metin Yavuz "Platin aslında şöyle; genelde uçak sanayisinde kullanılır. Sert bir madendir. Çok nadir olarak alyanslarını yaptığımız, özel siparişler aldığımız oluyor. Yatırım için de gümüş satılıyor ama daha çok altını öneririz biz" şeklinde konuştu.

Altın uçtu, rotayı değiştirdiler! Yavaş yavaş çıkıyor Hesap açıyorlar 3

Uzmanlara göre altın güvenilir liman olma konumunu koruyor. Ancak yatırımcısının damlaya damlaya göl olur diye platin hesabı açtığı kaydedildi. "Platin diye bir şey duydunuz mu?" diye sorulan vatandaş "Biliyorum, var, hesabım da var" dedi.

Altın uçtu, rotayı değiştirdiler! Yavaş yavaş çıkıyor Hesap açıyorlar 4

"UCUZ BİR MADEN DEĞİL Kİ"

Bir başkası ise "Platin altınla hemen hemen kafa kafaya fiyatlarda. Hani platin ucuz bir maden değil ki zaten" ifadelerini kullandı.

Altın uçtu, rotayı değiştirdiler! Yavaş yavaş çıkıyor Hesap açıyorlar 5

Bir başkasında ise "Yatırım imkanım olsa altına yaparım. Şu anda parlayan bir yıldız" yorumunu yaptı.

Altın uçtu, rotayı değiştirdiler! Yavaş yavaş çıkıyor Hesap açıyorlar 6

Altının ateşinin düşmediği şu günlerde platinin yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 82 getiri sağladığı da kaydedildi.

Altın uçtu, rotayı değiştirdiler! Yavaş yavaş çıkıyor Hesap açıyorlar 7

