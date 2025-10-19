Altın uçtu, rotayı değiştirdiler! 'Yavaş yavaş çıkıyor' Hesap açıyorlar

Altının rekor üstüne rekor kırıp tarihe zirveye ulaşmasıyla birlikte yatırımcı farklı alternatifler aramaya başladı. Gümüşe talep artarken bir başka güvenli liman olarak görülen araca da yönelindiği öğrenildi.

"GÜMÜŞ BİR, İKİNCİSİ DE PLATİN"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş; "Gümüş bir, ikincisi de platin" dedi "Getirisi var mı peki size?" diye sorulunca da "Yavaş yavaş çıkıyor. Yatırım olarak bence uygun, güzel" yanıtını verdi. Bir başkası ise "Gümüş, ben gümüş veya altıncıyım" ifadelerini kullandı.

ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN

Altın uçtu, yatırımcının da rota değiştirdiği belirtildi. Gözlerin daha uygun ama değerli başka madenlere çevrildiği kaydedildi. Altın fiyatları rekor kırınca parası altına yetmeyenin gümüşe, gümüşe de gücü yetmeyenin platine yöneldiği aktarıldı. Kuyumcu Metin Yavuz "Platin aslında şöyle; genelde uçak sanayisinde kullanılır. Sert bir madendir. Çok nadir olarak alyanslarını yaptığımız, özel siparişler aldığımız oluyor. Yatırım için de gümüş satılıyor ama daha çok altını öneririz biz" şeklinde konuştu.

Uzmanlara göre altın güvenilir liman olma konumunu koruyor. Ancak yatırımcısının damlaya damlaya göl olur diye platin hesabı açtığı kaydedildi. "Platin diye bir şey duydunuz mu?" diye sorulan vatandaş "Biliyorum, var, hesabım da var" dedi.

"UCUZ BİR MADEN DEĞİL Kİ"

Bir başkası ise "Platin altınla hemen hemen kafa kafaya fiyatlarda. Hani platin ucuz bir maden değil ki zaten" ifadelerini kullandı.

Bir başkasında ise "Yatırım imkanım olsa altına yaparım. Şu anda parlayan bir yıldız" yorumunu yaptı.

Altının ateşinin düşmediği şu günlerde platinin yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 82 getiri sağladığı da kaydedildi.