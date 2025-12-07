FİNANS

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

Altın fiyatlarında yükselişle beraber gümüşte de dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Gümüşe ilgi artarken sahte gümüş ürünlerinin de piyasada çoğalmaya başladığı öğrenildi. Özellikle internetten satılan ucuz bar ve sikkelerin bir kısmının içinin pirinç ya da çelik çıktığı aktarılırken uzmanlar, alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu.

Hande Dağ

Altın fiyatları yükseldikçe ve gümüşte de dikkat çeken hareketlilikler yaşandıkça altına alternatif arayanlar gözünü gümüşe çevirdi ve gümüşe ilgi hızla artıyor. Öyle ki gümüşün artık kuyumcu vitrinlerinde altınla beraber sergilenmeye başladığı aktarılıyor. Düğünlerde de 'gümüş takma' geleneğinin yaygınlaşmaya başladığı kaydedilirken bu artan taleple beraber bazı riskler de beraberinde geldi.

Altından sonra sıra onda Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci deyip açıkladı 1

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; uzmanlar özellikle yatırım amacıyla alınan gümüşlerde sahteciliğin arttığını belirtiyor. İnce bir gümüş kaplama altında 'pirinç' ve 'çelik' gibi ucuz metallerin kullanıldığı bu ürünlerin; görünüş olarak yatırım gümüşüne benzemesine rağmen gerçek değerinden oldukça uzak olabildiği belirtiliyor.

Altından sonra sıra onda Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci deyip açıkladı 2

'EN RİSKLİ ÜRÜN GRUPLARI'

Kuyum sektörü temsilcilerinin, interntten satılan çok ucuz gümüş barlar ve sikkelerin en riskli ürün grupları arasında olduğunu söylediği aktarıldı. Tüketicilerin de üzerinde '925' ya da '999' damgası olmasına rağmen testlerde gerçek çıkmayan ürünlerle karşılaştıklarını belirttikleri kaydedildi.

Altından sonra sıra onda Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci deyip açıkladı 3

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Diğer yandan bazı satıcıların kaplama metali yüksek ayarlı gümüş diye pazarlaması nedeniyle şikayetlerde artış olduğunun da ifade edildiği aktarıldı. Özellikle uzmanlar; yatırımcıları 'fiyatı aşırı düşük' ürünlere karşı uyardı ve güvenilir kuyumcu, rafineri ya da darphanelerden alışveriş yapılması gerektiğini vurguladı. Gümüşün manyetik olmaması, çınlama sesi vermesi, ağırlığının belli standartlara uyması gibi basit kontrollerin ilk etapta yapılabileceği; fakat yüksek meblağlarda alım yapanların mutlaka profesyonel testleri tercih etmesinin önem taşıdığının belirtildiği kaydedildi.

Altından sonra sıra onda Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci deyip açıkladı 4

Yatırımcıların takı ve yatırım amaçlı gümüş alırken belge, fatura ve sertifika kontrolü yapmasının, şüpheli durumlarda ürünü test ettirmesinin önerildiği belirtildi.

Altından sonra sıra onda Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci deyip açıkladı 5

"ALTIN PAHALI GELİNCE İNSANLAR YATIRIM İÇİN GÜMÜŞE YÖNELMEYE BAŞLADI, TALEPLE BİRLİKTE SAHTESİ DE ÇOĞALDI"

Fatih'te kuyumculuk yapan Ali Rıza Öner "Son bir yılda gümüşe olan ilgi ciddi şekilde arttı. Altın pahalı gelince insanlar yatırım için gümüşe yönelmeye başladı. Fakat taleple birlikte sahtesi de çoğaldı. Özellikle internetten satılan ürünlerde risk yüksek. Üzerine 925 damga vurup aslında kaplama ya da içi çelik olan ürünleri satan çok kişi var. Gümüşün gram fiyatı belli; bunun çok altında satılan bir ürün varsa zaten şüpheyle yaklaşmak lazım. Biz rafineri sertifikası olmayan hiçbir ürünü vitrinimize koymuyoruz. Biz müşterilerimize her zaman güvenilir yerlerden alışveriş yapmasını, mümkünse tartı ve test cihazıyla ürünü kontrol ettirmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Altından sonra sıra onda Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci deyip açıkladı 6

"ALANLARIN SAYISI İKİ KAT ARTTI! İŞİN İLGİNCİ..."

Gümüş Atölyesi sahibi Ayşe Nazar ise "Eskiden gümüş daha çok takı amaçlı tercih edilirdi, şimdi yatırım için külçe ve bar alanların sayısı iki kat arttı. Fakat piyasada düşük ayarlı, hatta tamamen sahte ürünler dolaşıyor. En çok da 'gerçek gümüş bar' diye satılan kaplama ürünler sorun oluşturuyor. İşin ilginci, bazı sahteler görünüşte çok kaliteli olduğu için ustalar bile dikkat etmeden anlayamayabiliyor. Her parçanın mutlaka XRF testiyle doğrulanması gerekiyor" dedi.

Altından sonra sıra onda Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci deyip açıkladı 7

SAHTESİ NASIL ANLAŞILIR?

  • Mıknatıs testi: Gümüş manyetik değildir. Güçlü bir mıknatıs gümüşü çekiyorsa, büyük ihtimalle sahte ya da içinde farklı metal vardır.
  • Damga kontrolü: Gerçek gümüşlerde genelde 925, 900, 800 veya 999 damgası bulunur. Ancak yalnızca damga yeterli değildir, sahte damga basılabilir. Yine de damgasız ürün her zaman risklidir.
  • Renk kontrolü: Gerçek gümüş zamanla kararabilir, fakat kolayca parlatılabilir. Hiç kararmayan, aşırı parlak görünen ya da boya/kaplama gibi yüzey atan ürünlerde şüphe artar.
  • Çınlama testi: Gümüşe hafifçe vurduğunuzda ince ve net bir ‘çın’ sesi çıkar. Sahte veya alaşımlı metaller daha tok, kısa ve boğuk ses verir.
  • Ağırlık testi: Gümüş yoğun bir metaldir. Aynı boyuttaki sahte ürünler genellikle daha hafif olur. El alışkanlığı olanlar fark eder ama yine de yabancı bir ipucudur.
  • Buz testi: Gümüş ısıyı çok hızlı iletir. Üzerine bir buz koyduğunuzda buz normalden daha hızlı erir. Erime yoksa veya çok yavaşsa ürün şüpheli olabilir.
  • Profesyonel test (Kesin sonuç verir): Kuyumcuların kullandığı asit testi veya XRF cihazı en kesin
  • sonucu verir. Değerli ürünlerde profesyonel test yaptırmak her zaman güvenli yöntemdir.
