Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 31 Ekim ile biten haftada önceki haftaya göre 115 milyar 418 milyon 555 bin lira artışla 26 trilyon 603 milyar 110 milyon 327 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 31 Ekim ile biten haftada 115 milyar 418 milyon 555 bin lira artarak 26 trilyon 487 milyar 691 milyon 773 bin liradan 26 trilyon 603 milyar 110 milyon 327 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,1 artarak 14 trilyon 413 milyar 757 milyon 335 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,7 azalışla 8 trilyon 831 milyar 989 milyon 26 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 249 milyar 450 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 211 milyar 107 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 31 Ekim itibarıyla 800 milyon dolarlık artış görüldü.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı 1

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2,3 yükselerek 5 trilyon 278 milyar 742 milyon 256 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 641 milyar 564 milyon 801 bin lirası konut, 49 milyar 513 milyon 391 bin lirası taşıt, 1 trilyon 996 milyar 643 milyon 45 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 591 milyar 21 milyon 19 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 31 Ekim ile biten haftada 183 milyar 815 milyon 617 bin lira artarak 20 trilyon 978 milyar 230 milyon 951 bin liraya yükseldi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

mevduat
