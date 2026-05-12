'Outlet'te çarpıcı tablo: 'Tüketici aslında ucuza almaz'

Artan fiyatlar, bütçe kontrolü sağlamaya çalışan vatandaşları satın alacakları üründe de uygun fiyatlı alternatiflere yönlendiriyor. Özellikle bayram öncesi 'indirimli' mağazalar da yeniden dikkat çekiyor. Pek çok farklı noktada yer alan 'outlet' mağazaları, sadece bayram gibi özel gün öncelerinde değil, yılın hemen hemen her günü tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; yıllardır tüketicinin zihninde yer eden 'outlet' kavramı, sezonu geçmiş, elde kalmış, küçük defosu olan ya da fazla stoklanmış ama aynı kalite ürünlerin daha uygun fiyatlarla satıldığı yerler olarak bilinirken son dönemde tekstil sektöründe değişen stratejilerin, bu algıyı ciddi anlamda değiştirdiği ortaya çıktı.

Sahada ve üretim atölyelerinde yapılan incelemelerin, outlet mağazalarındaki ürünlerin önemli bir çoğunluğunun aslında hiçbir zaman lüks AVM'lerdeki ana mağazaların vitrinlerine çıkmadığını ortaya koyduğu aktarıldı. Pek çok ünlü markanın, outlet mağazaları için ana koleksiyondan bağımsız, ayrı bir üretim bandı kurduğu belirtildi. Bu üretim şeklinde de maliyetleri kısmak adına, kumaşların daha ince ve gramajı düşük seçildiği, pamuk yerine polyester ve sentetik karışımların artırıldığı, dikiş sıklıklarının azaltıldığı ve tasarımların basitleştirilerek aksesuar kalitesinden de ödün verildiği aktarıldı. Dolayısıyla ortaya etiketinde söz konusu markanın logosu olan fakat kalitesiz bir ürünün ortaya çıktığı kaydedildi.

"O ÜRÜN ZATEN EN BAŞINDAN KALİTESİZ ÜRETİLİR"

Konunun detaylarını anlatan, yıllardır Merter ve Yenibosna'da ünlü markalara fason üretim yapan, ismini vermek istemeyen bir tekstil atölyesi sahibinin şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: "Vatandaş outlet mağazasına girip bir tişört aldığında, o tişörtün geçen yaz ana mağazada satılamayıp buraya gönderildiğini sanıyor. Bu çok büyük bir yalan. Markalar bize sezon başında iki farklı sipariş dosyasıyla gelir. Biri ‘A Plus’ dediğimiz, vitrine çıkacak orijinal koleksiyondur. Diğeri ise doğrudan ‘Outlet’ mağazaları için üretilecek olan seridir. Outlet için verdikleri siparişte bize açıkça ‘Aynı tişört kalıbını ve rengini kullan ama ipliği yüzde 100 pamuk değil, sentetik karışımlı yap, yaka dikişini çift iğne değil tek iğne geç, kumaş gramajını düşür’ derler. Yani o ürün zaten en başından kalitesiz üretilir. Maliyeti 100 lira olan ürünü vitrinde 1000 liraya, maliyeti 40 lira olan outlet ürününü ise güya ‘indirimli’ diyerek 400 liraya satarlar. Tüketici aslında ana mağazadaki ürünü ucuza almaz, zaten 400 liralık kaliteye sahip olan bambaşka bir ürünü almış olur"

Söz konusu stratejinin arkasında ise bir pazarlama taktiğinin yattığı işaret edildi. En önemli sebebin marka değerini korumak olduğu belirtilirken dev markaların, lüks mağazalarında fiyatları aşağı çekip markanın 'ulaşılmaz' algısını zedelemek istemedikleri aktarıldı. İkinci nedeninin ise farklı bir müşteri segmentine ulaşma isteği olduğu kaydedildi. Üçüncü neden olarak ise; elde kalan eski sezon ürünlerin, outlet mağazalarını doldurmaya yetmemesi ve bu talebi karşılamak adına 'outlet görünümlü' kalitesiz üretim yapmaya yöneldikleri gösterildi.