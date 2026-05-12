FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Outlet'te çarpıcı tablo: 'Tüketici aslında ucuza almaz'

Alışverişte sıkça karşılaşılan 'outlet', 'indirim' yazılı tabelaların arkasındaki gerçeğe dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Önceden sezonu geçmiş ya da defolu ürünlerin uygun fiyata satıldığı yerler olarak bilinen bu outlet mağazalarının, artık sırf bu konsept için kalitesiz üretim yaptırılan yerlere dönüştüğü öğrenildi. Yani tüketicinin lüks markanın eski sezonunu yarı fiyata aldığını düşünürken aslında halihazırda o fiyata göre üretilmiş düşük kaliteli ürünü aldığı aktarıldı.

'Outlet'te çarpıcı tablo: 'Tüketici aslında ucuza almaz'
Hande Dağ
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Artan fiyatlar, bütçe kontrolü sağlamaya çalışan vatandaşları satın alacakları üründe de uygun fiyatlı alternatiflere yönlendiriyor. Özellikle bayram öncesi 'indirimli' mağazalar da yeniden dikkat çekiyor. Pek çok farklı noktada yer alan 'outlet' mağazaları, sadece bayram gibi özel gün öncelerinde değil, yılın hemen hemen her günü tüketicilerin ilgisini çekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Outlet te çarpıcı tablo: Tüketici aslında ucuza almaz 1

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; yıllardır tüketicinin zihninde yer eden 'outlet' kavramı, sezonu geçmiş, elde kalmış, küçük defosu olan ya da fazla stoklanmış ama aynı kalite ürünlerin daha uygun fiyatlarla satıldığı yerler olarak bilinirken son dönemde tekstil sektöründe değişen stratejilerin, bu algıyı ciddi anlamda değiştirdiği ortaya çıktı.

Outlet te çarpıcı tablo: Tüketici aslında ucuza almaz 2

Sahada ve üretim atölyelerinde yapılan incelemelerin, outlet mağazalarındaki ürünlerin önemli bir çoğunluğunun aslında hiçbir zaman lüks AVM'lerdeki ana mağazaların vitrinlerine çıkmadığını ortaya koyduğu aktarıldı. Pek çok ünlü markanın, outlet mağazaları için ana koleksiyondan bağımsız, ayrı bir üretim bandı kurduğu belirtildi. Bu üretim şeklinde de maliyetleri kısmak adına, kumaşların daha ince ve gramajı düşük seçildiği, pamuk yerine polyester ve sentetik karışımların artırıldığı, dikiş sıklıklarının azaltıldığı ve tasarımların basitleştirilerek aksesuar kalitesinden de ödün verildiği aktarıldı. Dolayısıyla ortaya etiketinde söz konusu markanın logosu olan fakat kalitesiz bir ürünün ortaya çıktığı kaydedildi.

Outlet te çarpıcı tablo: Tüketici aslında ucuza almaz 3

"O ÜRÜN ZATEN EN BAŞINDAN KALİTESİZ ÜRETİLİR"

Konunun detaylarını anlatan, yıllardır Merter ve Yenibosna'da ünlü markalara fason üretim yapan, ismini vermek istemeyen bir tekstil atölyesi sahibinin şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: "Vatandaş outlet mağazasına girip bir tişört aldığında, o tişörtün geçen yaz ana mağazada satılamayıp buraya gönderildiğini sanıyor. Bu çok büyük bir yalan. Markalar bize sezon başında iki farklı sipariş dosyasıyla gelir. Biri ‘A Plus’ dediğimiz, vitrine çıkacak orijinal koleksiyondur. Diğeri ise doğrudan ‘Outlet’ mağazaları için üretilecek olan seridir. Outlet için verdikleri siparişte bize açıkça ‘Aynı tişört kalıbını ve rengini kullan ama ipliği yüzde 100 pamuk değil, sentetik karışımlı yap, yaka dikişini çift iğne değil tek iğne geç, kumaş gramajını düşür’ derler. Yani o ürün zaten en başından kalitesiz üretilir. Maliyeti 100 lira olan ürünü vitrinde 1000 liraya, maliyeti 40 lira olan outlet ürününü ise güya ‘indirimli’ diyerek 400 liraya satarlar. Tüketici aslında ana mağazadaki ürünü ucuza almaz, zaten 400 liralık kaliteye sahip olan bambaşka bir ürünü almış olur"

Outlet te çarpıcı tablo: Tüketici aslında ucuza almaz 4

Söz konusu stratejinin arkasında ise bir pazarlama taktiğinin yattığı işaret edildi. En önemli sebebin marka değerini korumak olduğu belirtilirken dev markaların, lüks mağazalarında fiyatları aşağı çekip markanın 'ulaşılmaz' algısını zedelemek istemedikleri aktarıldı. İkinci nedeninin ise farklı bir müşteri segmentine ulaşma isteği olduğu kaydedildi. Üçüncü neden olarak ise; elde kalan eski sezon ürünlerin, outlet mağazalarını doldurmaya yetmemesi ve bu talebi karşılamak adına 'outlet görünümlü' kalitesiz üretim yapmaya yöneldikleri gösterildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatıAkaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı
19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı! 19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Anahtar Kelimeler:
Tekstil indirim alışveriş üretim ürün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Burcu Köksal'dan Özgür Özel açıklaması! Attığı mesajı aktardı

Burcu Köksal'dan Özgür Özel açıklaması! Attığı mesajı aktardı

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Annesini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı

Annesini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Bakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem

Bakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.