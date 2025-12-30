FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Fiyatlar için konuştu: Rekor sonrası gümüşte sert düşüş 'Sürpriz değil'

Gümüşün onsu dün 84 dolarla rekor seviyeyi gördükten sonra yatırımcıların kar realizasyonu isteği ile büyük borsaların vadeli teminat tutarları üzerinde aldığı kararın etkisiyle yüzde 7,18 gerileyip 2 Şubat 2021'den bu yana en hızlı günlük düşüşünü gördü. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen gümüşteki düşüşün nedenlerini belirtip "Çok fazla sürpriz bir hareket değil" dedi. Ergezen pozisyon düzenlemelerinin ne kadar süreceğinin fiyatların nereye gideceğini göstereceğini belirtti.

Fiyatlar için konuştu: Rekor sonrası gümüşte sert düşüş 'Sürpriz değil'

Kıymetli metallerde son dönemlerde görülen yükseliş ivmesi, dün yerini sert düşüşlere bıraktı. Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün onsu, ilerleyen dönemde başta ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda ısrarlı tutumu, merkez bankalarının gevşeme döngülerine ilişkin belirsizlik ve jeopolitik gelişmelerden destek bularak yükseliş trendine girmişti.

Fiyatlar için konuştu: Rekor sonrası gümüşte sert düşüş Sürpriz değil 1

Yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 25 değerlenen gümüşün onsu, 9 Ekim'de tarihinde ilk defa 50 doların üzerine çıkmıştı. Bu tarihten itibaren merkez bankalarının kıymetli metallere yönelik yoğun talebi, borsa yatırım fonlarına girişler ve ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinin artması gümüşün ons fiyatını yukarı taşıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sigaraya zam geldi! 5 Ocak 2026’dan itibaren geçerli: Sigara fiyatları değişti Sigaraya zam geldi! 5 Ocak 2026’dan itibaren geçerli: Sigara fiyatları değişti

84 DOLARLA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Bu gelişmelerin etkisiyle gümüşün ons fiyatı, uluslararası piyasalarda geçen hafta cuma günü 79,3 dolara kadar çıktı. Dün 84 dolarla tarihi zirveyi gören gümüşün onsu, yılbaşından bu yana yüzde 150'nin üzerinde değer kazandı. Çin'de ise fiziksel gümüş fiyatlarının 90 dolara yaklaştığı görüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sektörden çekilmek yerine yeni gelir kapısı açtılar: Fiyatı 3 bin TL Sektörden çekilmek yerine yeni gelir kapısı açtılar: Fiyatı 3 bin TL

2 ŞUBAT 2021'DEN BU YANA EN HIZLI GÜNLÜK DÜŞÜŞ

Üst üste rekor kıran gümüşün onsu, jeopolitik risklerin nispeten azalması, yatırımcıların kar alma arzusu, Londra Metal Borsası (LME) ile Chicago Mercantile Exchange'in (CME) teminat tutarları üzerinde aldığı kararların etkisiyle dün yüzde 7,18 gerileyerek 2 Şubat 2021'den bu yana en hızlı günlük düşüşünü kaydetti. Gümüş 2 Şubat 2021 tarihinde yüzde 8,21 gerilemişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alman otomotiv devi iflas ediyor! Alman otomotiv devi iflas ediyor!

Dünkü sert düşüşün ardından gümüşün, bugünkü işlemlerde ise kayıplarının bir kısmını telafi ettiği gözleniyor. Gümüşün onsu yeni işlem gününde yüzde 2,4 artışla 74,6 dolarda alıcı buluyor.

Fiyatlar için konuştu: Rekor sonrası gümüşte sert düşüş Sürpriz değil 2

"ÇOK FAZLA SÜRPRİZ BİR HAREKET DEĞİL"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yaşanan düşüşlerin özellikle Londra Metal Borsası'nda teminat tutarları üzerinde alınan kararlarla ilgili olabileceğini belirterek, teminat tutarlarının artıldığını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fabrika gibi çalışıyor: Bir yılda 19 milyon TL ciro yaptı Fabrika gibi çalışıyor: Bir yılda 19 milyon TL ciro yaptı

Ergezen, buna benzer gelişmelerle daha önce de karşılaşıldığını belirterek, "O zaman gümüş fiyatlarında yüzde 10'a varan düşüşler görmüştük, şimdi yine benzer bir hareket bekleniyorduk aslında. Karar sonrası teminat tamamlama ve pozisyonların yeniden gözden geçirilmesi nedeniyle kar satışları gelecekti. Onun etkisinin olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Diğer taraftan gümüşün ons fiyatında çok hızlı bir yükseliş gerçekleştiğine dikkati çeken Ergezen, bu yükselişle beraber teknik anlamda da düzeltme istediğinin de oluştuğuna işaret etti.

Fiyatlar için konuştu: Rekor sonrası gümüşte sert düşüş Sürpriz değil 3

Ergezen, bu durumun kar satışlarına yol açtığını bildirerek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İkisi birleşince bu denli sert bir düşüş olduğunu görüyoruz. Çok fazla sürpriz bir hareket değil. Önemli olan burada, kısa sürede alıcılarla dengelenecek mi dengelenmeyecek mi? Bu pozisyon düzenlemelerinin ne kadar süreceği aslında fiyatların da nereye gideceğini bize gösterecek."

"UZAK DOĞU’DA BU YÖNDEKİ TALEBİN ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"

Zafer Ergezen, ABD ile Çin borsalarında gümüşün ons fiyatının ayrışmasını da yorumladı.

Çin'in özellikle son dönemde gümüş ihracatına yönelik bazı düzenlemeler getirdiğini anımsatan Ergezen, "Genel olarak dünyada regülatörlerin bir miktar bu piyasayı düzenlemeye çalıştığını görüyoruz. Çin tarafında da yapılan bu hamleler aslında aradaki marjın artmasına yol açtı." dedi.

Özellikle fiziki gümüş tarafında arzın eksik kaldığına değinen Ergezen, "Bu da marjların bir miktar daha artmasına yol açıyor. Uzak Doğu’da bu yöndeki talebin çok daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Fiyatlar için konuştu: Rekor sonrası gümüşte sert düşüş Sürpriz değil 4

Ergezen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıymetli metallerdeki bu hareket Uzak Doğu'dan kaynaklı yani Batı'dan ziyade Doğu kaynaklı. Oradaki fiziki talep çok daha yüksek. Tabii burada hem elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve teknoloji tarafında çok daha fazla üretimin olması gümüş talebini, platin, paladyum tarafını da olumlu etkiliyor. Bundan dolayı da marjların bir miktar açıldığını görüyoruz."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gündüz sigortacı, mesaiden sonra o işi yapıyor 'Bu fırsatı değerlendirin'Gündüz sigortacı, mesaiden sonra o işi yapıyor 'Bu fırsatı değerlendirin'
'Eyvah' deyip tedirgin olmayın!'Eyvah' deyip tedirgin olmayın!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş rekor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.