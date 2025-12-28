FİNANS

Sektörden çekilmek yerine yeni gelir kapısı açtılar: Fiyatı 3 bin TL

Bakır işlemeciliğinin coğrafi patenti elinde olan Gaziantep'in geleneksel yöntemlerle üretilen bakır su mataraları ilgi görüyor. Bir dönem kaybolmaya yüz tutan mesleği, yeni modellerle canlandıran ustalar, bakır ürün kullanımı azalınca sektörden çekilmek yerine hediyelik bakır eşya üretimine yönelip kendilerine yeni bir gelir kapısı açtı. Bir usta "En popüler ürünümüz bakır su matarası oldu" derken fiyatın 1300-3000 TL arası olduğunu söyleyip "Artan ilgi nedeniyle yoğun mesai harcıyoruz" dedi.

Sektörden çekilmek yerine yeni gelir kapısı açtılar: Fiyatı 3 bin TL

Gaziantep'te geleneksel yöntemlerle üretilen yeni model bakır eşyalar, Türkiye ve dünya pazarında yoğun ilgi görüyor. Bakır ürünlere ilginin her geçen gün arttığı Gaziantep'te bu yıl bakır su mataraları trend ürünler arasına girdi.

KENDİLERİNE YENİ BİR GELİR KAPISI AÇTILAR

Her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte bir dönem kaybolmaya yüz tutan bakır işleme mesleğini, yaptıkları yeni model ve tasarımlarla yeniden canlandıran bakır ustaları, bakır ürünlerin kullanımının azalması üzerine sektörden çekilmek yerine hediyelik bakır eşya üretimine yönelerek kendilerine yeni bir gelir kapısı açmayı başardı.

BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Asırlık bakırcılık mesleği bakırdan mutfak ve hediyelik eşyalara artan ilgi ile birlikte son yıllarda tekrar eski canlılığını yaşamaya başlarken, bakırcı esnafı ise günümüze ayak uydurmak için her sezon gelen talepler doğrultusunda yenilikçi bakır ürünleri üretmeye devam ediyor. Emektar bakır ustalarının ürettiği tencere, kazan, kahve takımları, paşa mangalları, sürahiler, tepsiler ve su mataraları ile diğer ürünler çeşitli motiflerle süslenerek Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran ve Suriye gibi bölge ülkeleri başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor.

SU MATARALARI BÜYÜK RAĞBET GÖRÜYOR

Ahşap kaplamalı dükkanları, taş döşenmiş sokakları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve yüzyıllardır hiç boş kalmayan tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bu yılın en gözde bakır ürünlerinden biri olan bakır su mataraları büyük rağbet görüyor.

Su, meyve suyu ve kokteyl gibi soğuk içecekleri taşımak için şık ve yenilikçi bir seçenek olan bakırdan üretilen mataralar, sızdırmaz özellikte tasarlanıyor. Termos özelliği de bulunan mataralar, üzerindeki el işlemeleri ve gövdesi ile estetik bir tasarıma sahip olduğu için tercih ediliyor. Modern tasarımı ile günümüz içecek taşıma trendine uygun bir ürün olan bakır mataralar, taşıması kolay olduğu için özellikle doğa gezilerinde kullanılıyor.

"EN POPÜLER ÜRÜNÜMÜZ OLDU"

50 yıldır bakır ustası olarak mesleğini sürdüren Recep Hançerkıran, bakır su mataralarının bu yılın en gözde ürünlerinden olduğunu söyledi. Bakır su mataralarının büyük rağbet gördüğünü belirten Hançerkıran, "Bakır ürünlerimize eskiden beri büyük ilgi var. Mataralarımız, su kaplarımız eskiden de vardı. Ama son yıllarda mataramız meşhur oldu. Sağlıklı olduğundan dolayı eskiden su bakır kaplarda içiliyordu. Matara, su tası ve ayran bardağı gibi ürünlerden su ve ayran içildiğinden dolayı bakıra ilgi vardı. Şimdi en popüler ürünümüz bakır su matarası oldu. Atalarımız genelde bakır eşyalarda suyu içtiklerinden dolayı şimdi de en popüler ürün olarak hemen dikkat çekiyor. Su mataralarının üzerine süslemeler yaparak daha da güzelleştirdik" dedi.

"ARTAN İLGİ NEDENİYLE YOĞUN MESAİ HARCIYORUZ"

Bakırın doğal olarak antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu belirten Hançerkıran, "Ürünlerimiz gerçekten kalitelidir ve herhangi bir zehirleyici maddesi yoktur. Mataralar üretilirken 7-8 aşamadan sonra ortaya çıkıyor. Günümüzün en popüler ürünü olan su mataralarına artan ilgi nedeniyle şu an daha çok matara üretimi yapıyoruz. Plastik ve benzeri ürünler çıktıktan sonra bakıra ilgi azalmıştı. Ama son dönemlerde özellikle içecek veya yemek yapımı için bakır ürünlerimize ilgi bayağı arttı. Bakır sağlık açısından faydalı olduğu için ürünlerimize artan ilgi nedeniyle yoğun mesai harcıyoruz. Bakır su mataralarımızın fiyatı bin 300 TL'den başlıyor ve 3 bin TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

