FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Fabrika gibi çalışıyor: Bir yılda 19 milyon TL ciro yaptı

Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Uygulama oteli, fırını ve mutfağı ile üretime katkı sağlayan okul bir yılda 19 milyon ciro yaptı. Bir yandan öğrenen öğrenciler diğer yandan da döner sermayeden aldıkları ücretle okul harçlıklarını çıkartıyor. "Bir üretim tesisi gibi çalışıyoruz" diyen Okul Müdürü Sadrettin Bayram fırında günlük 4 - 5 bin arası ekmek ürettiklerini söyleyip öğrencilerin çalışarak harçlıklarını kazandığını belirtti.

Fabrika gibi çalışıyor: Bir yılda 19 milyon TL ciro yaptı

Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 300 öğrenci ve 38 öğretmen kadrosu ile eğitime devam ediyor. Okul, bünyesinde bulunan 39 odalı uygulamalı oteli, fırını ve mutfağı ile adeta fabrika gibi çalışıyor. Fırında günlük yaklaşık 5 bin ekmek üretilirken mutfakta ise bin öğrenciye ise yemek yapılıyor. Üretilen ekmek ve yemekler kent genelinde taşıma hizmeti verilen okullara okullara gönderiliyor. Bu çerçevede adeta fabrika gibi çalışan okul, bir yılda 19 milyon lira ciro elde etti.

Fabrika gibi çalışıyor: Bir yılda 19 milyon TL ciro yaptı 1

Bir yandan eğitim alan bir yandan da teoriyi pratiğe dönüştüren öğrenciler, aynı zamanda döner sermayeden aldıkları ücret ile hem kendi ve hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Fabrika gibi çalışıyor: Bir yılda 19 milyon TL ciro yaptı 2

Okul Müdürü Sadrettin Bayram, 300 öğrenci ve 38 öğretmen kadrosu ile eğitime devam ettiklerini belirtti.

Fabrika gibi çalışıyor: Bir yılda 19 milyon TL ciro yaptı 3

Bayram, "Okulumuz bünyesinde uygulama otelimiz bulunmaktadır. Uygulama otelimizde mutfağımız mevcut. Uygulama otelimizde 39 odamız ve 117 yatağımız mevcuttur. Günlük yüzde 25-30 kapasiteyle kış aylarını geçiriyoruz. Yaz aylarında ise yüzde 80 ile yüzde 90 oranlarına kadar çıkabiliyor. Mutfağımızda çevre okullara özellikle belde okullarına yemek yapıp gönderiyoruz. Bin öğrenciye buradan yemek hazırlayıp gönderiyoruz. Bunların tamamında öğretmenlerimizin gözetiminde öğrencilerimiz görev alıyor. Odalarımızın temizliği tamamen öğrencilerimiz tarafından yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Fabrika gibi çalışıyor: Bir yılda 19 milyon TL ciro yaptı 4

Devamında Bayram "Bunun sonucunda 2025 yılında 19 milyon ciro elde ettik. Bu cironun büyük bir kısmını öğrencilerimize harçlık olarak, çalışma alanlarımızın iyileştirilmesi ve malzeme alımında bu cirodan faydalanıyoruz. Geriye kalan kısmı da bakanlığımıza aktarıyoruz" dedi.

Fabrika gibi çalışıyor: Bir yılda 19 milyon TL ciro yaptı 5

"ÖĞRENCİLERİMİZ ÇALIŞARAK HARÇLIKLARINI KAZANIYOR"

Okul içerisinde fırının mevcut olduğunu aktaran Bayram, "Fırında günlük olarak 4 ila 5 bin arasında ekmek üretiyoruz. Öğrencilerimiz orada çalışarak harçlıklarını kazanıyor" şeklinde konuştu.

Fabrika gibi çalışıyor: Bir yılda 19 milyon TL ciro yaptı 6

"BİR ÜRETİM TESİSİ GİBİ ÇALIŞIYORUZ"

Devamında Bayram "Üretilen ekmekleri, taşıma hizmeti vermiş olduğumuz okullara gönderiyoruz. Aynı zamanda çevremizde bulunan pansiyonlu okullarımıza da ekmekleri dağıtıyoruz. Kesinlikle bir üretim tesisi gibi çalışıyoruz. Hizmet üretiyoruz. Çevremizdeki okullara ve insanlara faydalı olabilmek, öğrencilerimizin sektöre daha iyi ve becerikli olabilmeleri için bir mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Fabrika gibi çalışıyor: Bir yılda 19 milyon TL ciro yaptı 7

"TAM ANLAMIYLA İŞİ ÖĞRENİYORLAR"

Bayram, "Öğrencilerimiz okulumuzda, tam anlamıyla işi öğreniyorlar. Yaz aylarında da öğrencilerimizi otellere gönderiyoruz. 6 aylık bir beceri eğitimi görüyorlar. Burada öğrenmiş olduklarını tamamıyla pekiştiriyorlar. Öğrencilerimiz aynı zamanda buradan staj yapacakları yere hazır bir şekilde gitmiş oluyor. Çünkü uygulama otelinde sürekli uygulamanın içerisinde olduklarından dolayı gittikleri yerde yabancılık çekmiyorlar" diye konuştu.

Fabrika gibi çalışıyor: Bir yılda 19 milyon TL ciro yaptı 8

Fabrika gibi çalışıyor: Bir yılda 19 milyon TL ciro yaptı 9

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TMSF'den milyarlarca TL'lik satış!TMSF'den milyarlarca TL'lik satış!
Ekonomik güven endeksi açıklandıEkonomik güven endeksi açıklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ciro Elazığ fabrika lise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.