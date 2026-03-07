Petrolde tarihi hafta: Son 6 yılın en güçlü yükselişi! ‘Yıkıcı etki yaratabilir’

28 Şubat’ta İsrail ile ABD’nin İran’a saldırması ile Orta Doğu’da gerilim tırmandı. Körfez ülkelerine sıçrayan saldırıların 8.günü yaşanıyor. Savaşın etkileri ise dünyada hissedilmeye başlandı. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ile bölgede yoğun gemi trafiği oluştu. Petrol ve doğal gaz tedariğinde problemler yaşanmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’dan koşulsuz teslimiyet talep etmesinin ardından petrol fiyatları fırladı.

Brent petrol haftayı 93 dolardan tamamladı. Brent petrol yüzde 28,37 artışla Nisan 2020’den bu yana en güçlü haftalık yükselişini yaşadı. Böylece, petrol fiyatlarında tarihi yükseliş görüldü.

EN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Küresel referans Brent petrol yüzde 8,93 yükselişle 93,04 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Haftalık bazda bakıldığında Brent petrol yüzde 28,37 artışla Nisan 2020’den bu yana en güçlü haftalık yükselişini yaşadı.



ENDİŞELER ARTTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan “koşulsuz teslimiyet” talep etmesi, çatışmaların uzayabileceği ve küresel petrol ile gaz piyasasında ciddi arz sorunları yaşanabileceği endişesini yükseltti.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bölgedeki gerilim nedeniyle enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiği neredeyse durma noktasına geldi.



KATARLI BAKANDAN AÇIKLAMA

Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, tankerlerin boğazdan geçememesi halinde petrol fiyatlarının önümüzdeki haftalarda varil başına 150 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Kaabi, böyle bir senaryonun “Dünya ekonomileri üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceğini” söyledi.

Reuters’a konuşan Iraklı yetkililere göre ülke günlük 1,5 milyon varil petrol üretimini durdurdu. Kuveyt’in ise depolama kapasitesinin dolması nedeniyle üretimi azaltmaya başladığı belirtildi.

ABD: ‘SAVAŞIN BAŞINDAYIZ’

JPMorgan Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Natasha Kaneva, piyasaların artık yalnızca jeopolitik riskleri değil fiili üretim ve lojistik kesintilerini fiyatlamaya başladığını ifade etti.

Kaneva’ya göre Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması halinde önümüzdeki hafta sonuna kadar üretim kesintileri günlük 6 milyon varile yaklaşabilir.

ABD ile İran arasındaki savaş ise bugün itibarıyla sekizinci gününe girdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, düzenlediği basın toplantısında “henüz savaşın başındayız” açıklamasında bulundu.

Kaynak: cnbc-E