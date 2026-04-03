Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri arttı

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin martta önceki aya göre yüzde 43 artarak 617 milyar rubleye (yaklaşık 7,7 milyar dolar) çıktığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, petrol fiyatlarının artması nedeniyle ülkenin enerji ihracat gelirlerinin yükseldiği belirtildi.
Gelirlerin martta önceki aya kıyasla yüzde 43 artarak 617 milyar rubleye çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, artışa rağmen petrol ve doğal gazda planlanandan daha fazla gelir kaybı yaşandığı kaydedildi.

YAPTIRIMLAR SÜRERKEN, PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Batılı ülkeler Rus petrol ve doğal gaz sektörüne kapsamlı yaptırımlar uygularken, Rusya da enerji ihracatı için başta Asya olmak üzere farklı bölgelerde alternatif pazarlardaki payını artırmaya çalışıyor.
G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.
Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.
Tavan fiyat sınırı Temmuz 2025'te 47,6 dolara düşürülmüştü.
Öte yandan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının aksaması, Rusya'nın ana ihracat kalemi emtia fiyatlarında artışa yol açtı.

Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel yakıt kıtlığı hükümetleri talep kontrolüne itiyorKüresel yakıt kıtlığı hükümetleri talep kontrolüne itiyor
Emekli promosyon yarışı kızışıyor: Bankalar Nisan 2026'da rekor tekliflerle yarışıyor!Emekli promosyon yarışı kızışıyor: Bankalar Nisan 2026'da rekor tekliflerle yarışıyor!

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

