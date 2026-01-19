FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (19 Ocak 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 151 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (19 Ocak 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 628 bin 974 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 308 bin 796 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 151 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 189 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 858 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 443 lira 45 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 287 milyon 763 bin 13 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 287 milyon 832 bin 62 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soğuk hava balığa olan ilgiyi artırdıSoğuk hava balığa olan ilgiyi artırdı
Spot piyasada elektrik fiyatları (19 Ocak 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (19 Ocak 2026)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.