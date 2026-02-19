FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (19 Şubat 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 552 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (19 Şubat 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 225 bin 256 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 857 bin 57 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 552 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 224 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 279 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 824 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 175 milyon 289 bin 741 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 175 milyon 223 bin 638 metreküp olarak kayıtlara geçti.
