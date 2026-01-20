Spot piyasada doğal gaz fiyatları (20 Ocak 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 699 bin 756 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 628 bin 974 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 134 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 194 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 840 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 427 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 319 milyon 716 bin 763 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 320 milyon 75 bin 854 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır