Spot piyasada doğal gaz fiyatları (22 Ocak 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 600 bin 808 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 106 bin 840 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 127 lira 90 kuruş olarak tespit edilirken, gaz ticaret miktarı 538 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 834 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 421 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 332 milyon 655 bin 792 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 332 milyon 404 bin 756 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır