Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 152 bin 807 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 542 bin 450 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 257 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 151 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 969 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 544 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 274 milyon 300 bin 479 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 274 milyon 352 bin 391 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır