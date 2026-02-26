FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları (26 Şubat 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 468 lira 1 kuruş, en düşük 999 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,7 artarak 1 milyar 74 milyon 63 bin 135 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 468 lira 1 kuruş, en düşük saat 13.00'te 999 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1694 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1706 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 250 lira, en düşük 700 lira olarak kayıtlara geçti.
