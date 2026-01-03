FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları (3 Ocak 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 715 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,4 azalarak 1 milyar 239 milyon 784 bin 686 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-19.00 ve 21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 715 lira 11 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 146 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 176 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

