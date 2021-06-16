16 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Çılgın sayısal loto sonuçları araştırılıyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21.30'da belli oluyor. Peki 16 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

16 HAZİRAN ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden görüntülemeniz mümkündür. Sonuçları sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterlidir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Şans oyunu oynayan vatandaşların en çok tercih ettiği oyunlardan olan Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekiyor. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden ya da Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto oynamak için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto