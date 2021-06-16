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16 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

16.06.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunları arasında en çok ilgi gösterilen oyunlardan olan Çılgın Sayısal Loto pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada üç kez gerçekleştiriliyor. Şans oyunu sevenler Çılgın sayısal loto sonuçlarını araştırıyor. Peki 16 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

16 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Çılgın sayısal loto sonuçları araştırılıyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21.30'da belli oluyor. Peki 16 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

16 HAZİRAN ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden görüntülemeniz mümkündür. Sonuçları sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterlidir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Şans oyunu oynayan vatandaşların en çok tercih ettiği oyunlardan olan Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekiyor. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden ya da Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto oynamak için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto

16 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYUNU KURALLARI NELERDİR?

MPİ yani Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen” ise , kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
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