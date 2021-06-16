16 Haziran Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu? İşte Şans Topu sonucu sorgulama ekranı...

Şans oyunu sevenler Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Şans topu çekilişi çarşamba ve pazar günleri gerçekleşiyor. Oyun, 2 TL karşılığında oynanabiliyor. Peki 16 Haziran Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu? Merak edilen sorunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Şans Topu sonucu sorgulama ekranı...

16 HAZİRAN ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU BELLİ OLDU MU? İŞTE ŞANS TOPU SONUCU SORGULAMA EKRANI...

Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

MİLLİ PİYANGO TV CANLI İZLE

Şans Topu çekiliş sonuçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Çekiliş, 20.00'da gerçekleşecek.

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Şans Topu bilet sorgulama işlemi Milli Piyango internet adresi üzerinden yapılmaktadır.

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Talihli adayları kolon başı 2 TL’lik ücreti ödeyerek oyunu oynayabilirler.

