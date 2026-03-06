FİNANS

Bankacılık Ürünlerini Ne Kadar Verimli Kullanıyorsun?

Kredi kartı, otomatik ödeme, vadeli hesap… Bankacılık ürünleri hayatımızın merkezinde ama ne kadar verimli kullanıyoruz? Bu test, bankayla olan ilişkini analiz ediyor. Haydi başlayalım! 👇

1/8

Kredi kartı ekstresi geldiğinde ne yaparsın?

Kredi kartı ekstresi geldiğinde ne yaparsın?
Tüm harcamaları detaylıca incelerim.
Öncelikle toplam ödeme tutarına bakarım.
Son ödeme tarihine bakarım.
Genelde nasıl ödeyeceğimi düşünürüm...
2/8

Birikim yapmak için bankayı nasıl kullanırsın?

Birikim yapmak için bankayı nasıl kullanırsın?
Vadeli hesap açarım.
Altın veya döviz hesabı açarak değerlendiririm.
Parayı genelde vadesizde tutarım.
Pek birikim yapamıyorum. 🙄
3/8

Peki, otomatik ödeme talimatı verir misin?

Peki, otomatik ödeme talimatı verir misin?
Tüm faturalarım otomatik ödemede!
Yalnızca 1-2 tane talimatım var.
Otomatik ödeme talimatım vardı ama iptal ettim.
Tüm ödemeleri manuel yapıyorum.
4/8

Söyle bakalım, bankacılık uygulamalarını ne sıklıkla kullanırsın?

Söyle bakalım, bankacılık uygulamalarını ne sıklıkla kullanırsın?
Genelde her gün.
Maaş yattığı gün kullanırım, o kadar!
Ayda birkaç defa ödemeler için kullanırım.
Ödeme yapacağım duruma göre değişiyor.
5/8

Banka uygulamalarındaki kampanyalara bakar mısın?

Banka uygulamalarındaki kampanyalara bakar mısın?
Düzenli olarak takip ederim.
Arada bir bakarım.
Başka bir yerden duyarsam bakarım.
Hiç takip etmem!
6/8

Kredi kullanacağın zaman en çok neye dikkat edersin?

Kredi kullanacağın zaman en çok neye dikkat edersin?
Kredinin toplam ödeme tutarına.
Faiz oranına.
Aylık ödeme tutarına.
Çok mecbur kalmadıkça kredi kullanmam!
7/8

Bankanın sunduğu puanları ve ödülleri kullanır mısın?

Bankanın sunduğu puanları ve ödülleri kullanır mısın?
Tüm avantajlardan faydalanırım!
İşime yarıyorsa neden kullanmayayım?
Genelde hep gözden kaçırırım...
Nasıl puan kazanıldığını bile bilmiyorum. 🙄
8/8

Son olarak, senin vazgeçilmez bankacılık ürünün hangisi?

Son olarak, senin vazgeçilmez bankacılık ürünün hangisi?
En sık kullandığım şey birikim hesaplarım.
Otomatik ödeme olayından vazgeçemem!
Kredi kartlarım olmadan asla!
Online bankacılık hizmetleri!
