Bankacılık Ürünlerini Ne Kadar Verimli Kullanıyorsun?

1/8
Kredi kartı ekstresi geldiğinde ne yaparsın?
Tüm harcamaları detaylıca incelerim.
Öncelikle toplam ödeme tutarına bakarım.
Son ödeme tarihine bakarım.
Genelde nasıl ödeyeceğimi düşünürüm...
2/8
Birikim yapmak için bankayı nasıl kullanırsın?
Altın veya döviz hesabı açarak değerlendiririm.
Parayı genelde vadesizde tutarım.
Pek birikim yapamıyorum. 🙄
3/8
Peki, otomatik ödeme talimatı verir misin?
Tüm faturalarım otomatik ödemede!
Yalnızca 1-2 tane talimatım var.
Otomatik ödeme talimatım vardı ama iptal ettim.
Tüm ödemeleri manuel yapıyorum.
4/8
Söyle bakalım, bankacılık uygulamalarını ne sıklıkla kullanırsın?
Maaş yattığı gün kullanırım, o kadar!
Ayda birkaç defa ödemeler için kullanırım.
Ödeme yapacağım duruma göre değişiyor.
5/8
Banka uygulamalarındaki kampanyalara bakar mısın?
Düzenli olarak takip ederim.
Başka bir yerden duyarsam bakarım.
6/8
Kredi kullanacağın zaman en çok neye dikkat edersin?
Kredinin toplam ödeme tutarına.
Çok mecbur kalmadıkça kredi kullanmam!
7/8
Bankanın sunduğu puanları ve ödülleri kullanır mısın?
Tüm avantajlardan faydalanırım!
İşime yarıyorsa neden kullanmayayım?
Genelde hep gözden kaçırırım...
Nasıl puan kazanıldığını bile bilmiyorum. 🙄
8/8
Son olarak, senin vazgeçilmez bankacılık ürünün hangisi?
En sık kullandığım şey birikim hesaplarım.
Otomatik ödeme olayından vazgeçemem!
Kredi kartlarım olmadan asla!
Online bankacılık hizmetleri!