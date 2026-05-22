Finansal Terapi Kavramı: Parayla Olan İlişkiyi İyileştirmenin 10 Yolu

Harcama alışkanlıkların, birikim korkuların ya da para konusundaki kaygın aslında çoğu zaman; geçmiş deneyimlerin, inançların ve hatta özgüveninle ilgili olabiliyor. Çoğumuz para yönetimini öğrenmeye çalışıyoruz ama parayla kurduğumuz ilişkiyi hiç sorgulamıyoruz. Aslında mesele bütçe yapmaktan çok daha fazlası. Gelin, detaylara birlikte bakalım. 👇

1. Önce finansal geçmişini bir hatırla!

Küçükken evde para konusu nasıl işliyordu? Sürekli “Paramız yok!” mu denirdi, yoksa hiç konuşulmaz mıydı? Bugün yaptığın birçok harcama ya da kaçınma davranışı geçmişten geliyor olabilir. Yani sen aslında bugünü değil, geçmişini yaşıyor olabilirsin. Bu yüzden ilk adım, fark etmek.

2. Seni, harcama yapmaya teşvik eden şey ne?

Moralin bozulduğu an direkt alışveriş mi yapıyorsun? Eğer öyleyse bu masum bir alışkanlık da değil. Çünkü orada aslında duygunu bastırıyorsun. Bir şey satın almadan önce 10 saniye durup kendine şunu sor: “Şu an gerçekten buna ihtiyacım var mı, yoksa sadece kafamı mı dağıtıyorum?”

3. Parayı kimliğinle özdeşleştirme!

Paran azsa kendini yetersiz hissediyor, çoksa daha mı değerli hissediyorsun? İşte buna sakın kanma! Böyle anlarda para sadece araç olmaktan çıkıyor, kimliğin haline geliyor. O yüzden kendini banka hesabına bağlarsan, duygusal olarak sürekli iniş çıkış yaşarsın.

4. Gerçekçi finansal hedefler belirle.

Bir gün “Artık çok disiplinliyim!” deyip ertesi gün salmak… Tanıdık geldi mi? Kimse mükemmel bütçe yapamıyor, haberin olsun. Önemli olan sürdürülebilir olması. Küçük ama düzenli adımlar, köklü değişimlerden çok daha etkili oluyor!

5. Para konuşmaktan kaçınma!

Para konuşmak neden bu kadar geriyor? Çünkü içinde utanma, yetersizlik ya da korku var. Ama konuşmadığın sürece o konu çözülmüyor, sadece büyüyor. Özellikle ilişkilerde para konusu kapalıysa, orada başka şeyler de saklanıyordur. Açık konuşmak zor ama gerekli!

6. Harcama yaparken her zaman kendini suçlu hissetme!

Kendine bir şey aldığında içinden “Buna gerek var mıydı ya?” sesi geliyorsa, bu tamamen öğrenilmiş bir refleks. Ama sürekli kendini kısmak da sağlıklı değil. Hayat sadece faturaları ödemekten ibaret olamaz! Bir denge kurman gerekiyor. Arada kendini şımartmak seni batırmaz, merak etme!

7. Finansal kaçınma davranışını bırak!

Banka hesabına bakmamak, borcu ertelemek, “Sonra bakarım.” demek… Bunlar üşengeçlik değil, kaçınma! Ve genelde altında yatan şey stres. Ama gerçek şu, sen bakmadıkça o durum düzelmiyor. Hatta daha kötü oluyor. Yani o mesajı açmamak bir çözüm değil.

8. Küçük finansal rutinler oluştur.

Bu işi gözünde büyütme. Her hafta 10 dakika hesap kontrolü yapmak bile yeterli. Ay başında “Ben bu ay ne yapıyorum.” diye bir bakmak bile büyük fark yaratır. Bu küçük şeyler sana kontrol hissi verir. Kontrol hissi gelince de panik azalır.

9. Para ile ilgili inançlarını sorgula!

“Para zor kazanılır.”, “Ben zaten elimde tutamam”, “Zenginlik bana göre değil!”… Bunlar gerçekten senin düşüncen mi, yoksa sana öğretilmiş şeyler mi? Cevap çoğu zaman ikinci seçenek. Ama sen fark etmeden bu cümlelere göre yaşıyorsun. O yüzden biraz sorgulamak şart!

10. Gerekirse profesyonel destek al!

Eğer para konusu seni gerçekten strese sokuyorsa, uykunu kaçırıyorsa ya da ilişkilerini etkiliyorsa, bu “Benim karakterim böyle.” diye geçiştirilecek bir şey değil. Gerekirse destek alırsın. Çünkü bu bir beceri ve kolayca öğrenilebilir.

Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

