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Havale iptal edilir mi? Havale ile gönderilen para geri alınabilir mi?

17.03.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde herhangi bir banka hesabından bir başkasının banka hesabına para göndermek mobil bankacılık uygulamaları ile çok kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu esnada kullanılan EFT, havale ve FAST gibi gönderim yöntemleri mevcuttur. Aynı bankaya ait hesaplar arasında gerçekleşecek transfer için havale işlemi kullanılır. Havale ile gönderim işlemi ortalama bir dakika içerisinde karşı tarafın hesabına geçer.

Havale iptal edilir mi? Havale ile gönderilen para geri alınabilir mi?

Havale işlemleri yalnızca mobil bankacılıktan değil, internet şubelerinden veya ATM'lerden de hızlı bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Bazı durumlarda çeşitli sorunlardan ötürü yanlış hesaba havale gerçekleşmesi mümkündür. Bu durumda ise yanlış hesaba yapılan havalenin iptal edilmesi için bazı süreçlerin yerine getirilmesi gerekir.

Havale İptal Edilir mi?

Yanlışlıkla yapılan havale işlemlerinin iptali maalesef ki olmamaktadır. Havale işlemi aynı bankalar arası gerçekleştiğinden gönderilen para karşı tarafın banka hesabına anında geçmektedir. Havale, en hızlı para transferi yöntemlerinden biridir. İnternet şubesi veya mobil bankacılık uygulaması aracılığı ile işlemin iptal edilebilmesi mümkün değildir.

Havale işleminin iptal edebilmek için ilgili banka ile görüşülmeli ve talimat yazdırılması gerekmektedir.

Havale ile Gönderilen Paranın Geri Alınması

Para yatırma işlemleri birçok kanaldan çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Özellikle havale gibi hızlı para gönderilen işlemlerde çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Yanlışlıkla bir başkasının hesabına havale yapıldığında, bu işlemin iptal edilebilmesi söz konusu değildir. Hemen ilgili bankanın müşteri hizmetleri ile görüşülerek durumun bildirilmesi gerekmektedir. Banka görevlisi gönderilen hesabın kime ait olduğunu bulduktan sonra kendisine ulaşabilir. Karşı taraf bu havalenin bilgisi dışında olduğunu belirttiği takdirde, paranız yeniden sizin hesabınıza geri ödenebilir. Geri ödenme süresi biraz uzun olabilmektedir.

Eğer gönderilen para miktarı çok yüksek ise ve banka görevlisi karşı tarafa ulaşamıyorsa ilgili hesaba bloke koydurma hakkınız bulunmaktadır. Bankalar özellikle yüksek miktarlar söz konusu olduğunda para transferi işleminin doğru olup olmadığını teyit etmek için hesap sahiplerini aramaktadır. Banka hesap sahibine ulaşamadığı durumlarda da karşı tarafın hesabına bloke koyabilmektedir. Yanlış havalenin iptali zor gibi görünse de doğru adımlar atıldığı takdirde kolay bir şekilde çözülebilmektedir.

Hafta Sonu Yapılan Havale İptal Edilir mi?

Hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin havale ile para transferi yapılan hiçbir işlem iptal edilememektedir. Havale yapıldığı anda gönderilen para karşı tarafın hesabına hemen geçmektedir. Bu yüzden havale işlemlerinde işlemi geri alma veya iptal etme gibi bir durum yoktur. Hafta sonu gerçekleştirilen havale işlemi ileri tarihli olarak tanımlandıysa, para gönderen kişi bu havale işlemini kolay bir şekilde iptal edebilir. Havale işlemlerini gerçekleştirmeden önce gönderilecek hesabın doğru olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir.

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