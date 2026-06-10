Para Mevzuları Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?

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Güncel Para Mevzularına Ne Kadar Hakimsin? 1/10 TÜİK'in Mayıs ayı için açıkladığı güncel yıllık enflasyon oranı nedir? %16,29 %28,45 %32,61 %35,74 2/10 Enflasyonun günlük hayattaki en temel etkisi nedir? Altın ve dövizi yükseltmesi Paranın satın alma gücünü azaltması Maaşlara zam yapılması Bankaların faiz oranlarını düşürmesi 3/10 Mynet Finans çatısı altında yer alan "Para Mevzuları" kategorisinin sponsoru kimdir? ING QNB Garanti BBVA Akbank 4/10 Turuncu Hesap nedir? Alışveriş uygulaması Kriptopara cüzdanı ING'deki birikimlerinize günlük faiz kazandıran bir mevduat hesabı Dijital oyun mağazası 5/10 İlk kez mobilden ING'li olup Turuncu Hesap açanlar günlük hangi oranda faiz kazanırlar? %32 %36 %42 %45 6/10 EFT Nedir? Aynı bankada kendi hesapların arasında para transferi yapmak. Aynı bankada başka birinin hesabına para transferi yapmak. Mobil bankacılıkta online olarak faturalarını ödemek. Başka bankalar arasında para transferi yapmak. 7/10 ING'de EFT ücreti ne kadar? 50 TL 25 TL 12,5 TL Ücretsiz 8/10 Yüksek enflasyon döneminde ülkelerin para politikalarında temel düzeyde nasıl hamleler yapması beklenir? Faizleri artırması Faizleri düşürmesi Faizleri sabit tutması Faizleri kaldırması 9/10 İş yeri sahipleri / yöneticiler zam yaparken aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmaz? Borsa verilerini Enflasyon verilerini Çalışan performansını Şirket politikalarını 10/10 ING'de kredi kart aidatları ne kadar? Ömür boyu ücretsiz Yıllık 1500 TL Yıllık 2000 TL Yıllık 3500 TL