Tüp bebek tedavisinde devlet desteği artıyor: Tüm şartlar değişiyor!

Mevcut uygulamada, 23 yaşından büyük ve 40 yaşından küçük, daha önce çocuğu olmayan kadınlar tüp bebek tedavisinde devlet desteğinden yararlanabiliyor.

Yeni öneriyle birlikte üst yaş sınırının 42’ye çıkarılması planlanıyor. Düzenleme hayata geçerse daha fazla çiftin SGK kapsamındaki destekten yararlanmasının önü açılacak.

ÇOCUĞU OLAN ÇİFTLERE DE DESTEK

NTV'nin haberine göre, Mevcut sistemde çocuk sahibi olmayan çiftler destek kapsamındayken, yeni düzenleme ile bir çocuğu bulunan çiftlerin de tüp bebek tedavisinde devlet desteğinden faydalanabilmesi öngörülüyor. Böylece ikinci çocuk isteyen ailelere de destek sağlanmış olacak.

KALITSAL HASTALIKLARDA YAŞ BEKLEME ŞARTI ESNEYEBİLİR

Kalıtsal (genetik) hastalık tespiti bulunan durumlarda da önemli bir değişiklik gündemde. Buna göre, kalıtsal hastalığı olan kadınlarda 20 yaşından büyük ve 42 yaşından küçük olanların destekten yararlanabilmesi planlanıyor.

Genetik rahatsızlığın varlığı halinde faydalanma yaşını bekleme şartının esnetilmesi de değerlendiriliyor.

PRİM VE SİGORTALILIK ŞARTLARI KOLAYLAŞIYOR

Devlet desteğinden yararlanmak için halen aranan 5 yıllık sigortalılık süresi ve 900 gün prim şartının da düşürülmesi gündemde.

Yeni öneriye göre:

Sigortalılık süresi 5 yıldan 2 yıla indirilebilir.

Prim gün sayısı 900’den 450’ye düşürülebilir.

Bu düzenleme ile prim gününü dolduramadığı için beklemek zorunda kalan çiftlerin daha erken destek alabilmesi amaçlanıyor.

KALITSAL HASTALIKTA 30 GÜN PRİM YETERLİ OLACAK

En dikkat çekici başlıklardan biri ise kalıtsal hastalık durumuna ilişkin. Öneriye göre, çiftlerden birinde kalıtsal hastalık bulunması halinde 900 gün yerine yalnızca 30 gün prim ödenmiş olması devlet desteği için yeterli sayılacak.

Düzenlemelerin temel hedefi, düşen doğurganlık oranlarına karşı aileleri desteklemek ve tüp bebek tedavisini daha erişilebilir hale getirmek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni şartların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.