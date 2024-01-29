Türkiye’nin en büyük ve bağımsız portföy yönetim şirketi: İstanbul Portföy

Türkiye'nin en büyük yerli sermayeli bağımsız portföy yöneyim şirketi konumundaki İstanbul Portföy, finansal piyasalarda bireysel ve kurumsal yatırımcılara risk ve getiri tercihleri doğrultusunda mutlak getiri hedefleyerek nitelikli ve profesyonel portföy yönetim hizmeti veriyor. Temel yatırım prensibi, her yatırımcının finansal profilini ve beklentilerini derinlemesine analiz ettikten sonra portföylerini en etkin ve doğru bir şekilde yönetmek.

İstanbul Portföy kuruluşundan itibaren istikrarlı bir şekilde enflasyonun ve karşılaştırma ölçütünün üzerinde sağlıklı ve uzun vadeli kazançlar sağlarken aynı zamanda finansal piyasaların yatırımcıların üzerindeki risklerine karşı olabilecek en iyi korumayı sağlıyor.

Serbest fon sayısı: 37

Yatırım fonları: 12

Emeklilik fonları: 4

Alternatif yatırım fonları: 19

Geleceğinize yön verin

Dünyadaki gelişmelerin yarattığı belirsizlik ortamında karınızı maksimize edecek en doğru ve etkili yolları buluyoruz. Her türlü ortamda yatırımlarınıza değer kazandırmak için güçlü bir ekiple buradayız. 6000’den fazla yatırımcı sayısı, 2007’den bu yana 68.84 milyar liralık büyüme ve 2 milyar doları aşan portföy büyüklüğümüzle Türkiye’nin en büyük bağımsız portföy yönetim şirketiyiz.

Öngörü ve sezgi becerimizle potansiyelini keşfettiğimiz şirketleri yatırımcılarımızla buluşturuyoruz. Doğru finansal enstrümanlarla portföylerinizi borsa, döviz, faiz dalgalanmalarına karşı en iyi şekilde yönetiyoruz.

Yatırım felsefemiz

İstanbul Portföy Yönetimi olarak mutlak getiri sağlama hedefi ile makroekonomik ve siyasal durumu analiz eder, finansal piyasalarda kazanç yaratabilecek güvenilir tüm enstrümanlara yatırım yapmak için uygun şartların oluşmasını bekleriz.

Yatırım kararı almak için ilgili bir dizi değişkenle oluşturduğumuz yatırım modellemelerin yanı sıra anlık oluşabilecek fiyat hareketlerinden de maksimum derecede avantaj yaratmayı amaçlarız.

Yatırım yaptığımız enstrümanlardan oluşan portföylerin, yatırımcıların risk beklentisine uygun olmasına dikkat eder; enstrüman bazlı, sektörel ve genel ekonomik riskleri hesaplayarak optimal çözümler sunarız.

Ayrıca portföyün endüstri ve sektör yoğunlaşmalarının gereğinden fazla veya düşük olmasını sınırlamak için gerekli risk yönetimi metotlarını kullanır ve menkul kıymet bazında çeşitlendirmeyi sağlarız.

Neden İstanbul Portföy?

Güçlü bağlantılar

Hem küresel hem de yerel aracılarla, dış kaynak araştırmalarından maksimum fayda sağlamak ve blok işlem fırsatlarını yakalamak için güçlü ilişkiler kuruyoruz.

Aktif fon yönetimi

Fon yöneticilerimiz, kısa vadeli volatiliteden yararlanırken aynı zamanda maksimum uzun vadeli getirilere odaklanır. Olaylara hızlı ve doğru tepki verebilmek için fonlarımızı aktif olarak yönetiyoruz.

Bağımsız yatırım

Yatırım sürecimiz bağımsız olup banka veya aracı kurum ile bağlantılı değildir. Yatırımcılarımızın getirilerini en üst düzeye çıkarmak için 50'den fazla piyasa aracısıyla çalışıyoruz.

Tecrübeli yönetim

Kurucu ortaklarımız ve yatırım komitesi üyelerimiz sermaye piyasalarında yirmi beş yıldan uzun süredir başarıyla çalışmaktadır.

Aynı riski paylaşıyoruz

Fon yöneticilerimizin kişisel varlıkları ve şirketin yatırım yapılabilir varlıkları da fonlarımıza yatırılmaktadır.







