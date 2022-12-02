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Geri ödenmeme riski nedir?

02.12.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borçlu kişinin almış olduğu krediyi ya da borç parayı geri ödeyememesi gibi durumlarda kullanılan bir terim olan geri ödenmeme riski "Default Risk" olarak da ifade edilebilir. Bu terim genellikle ekonomi ve bankacılık sektöründe sıklıkla kullanılır.

Geri ödenmeme riski nedir?

"Geri ödenmeme riski nedir?" sorusunu net bir şekilde açıklayabilmek için borç kavramının bilinmesi gerekir. Borç kişinin ödemekle yükümlü olduğu maddi değerlere verilen isimdir. İngilizce terimi Default Risk" olan geri ödememe riski kısaca borcun geri ödenmeme riskini ifade eden finansal bir terimdir.

Geri ödenmeme riski nedir?

Geri ödenmeme riski en temel anlamda borcun geri ödenmeme riskidir. Borcun ödenmesi için iki farklı durum söz konusu olabilir. Bunlardan biri borç için belirlenmiş bir sürenin olması ikincisi ise geri ödeme tarihinin belirlenmemiş olmasıdır. Her iki durumda da borcun geri ödenmesi beklentisi bulunur. Geri ödenememe riskine karşılık borç veren kişinin bu konudan etkilenme oranını en aza indirebilmesi için alması gereken bazı önlemler vardır. Bu önlem ve teknikler mevzuat ve kanunlar aracılığıyla belirlenir. Belirlenen kanunlara uygun olarak banka gibi kurumlar borç karşılığında teminat ve sigortalama gibi işlemler yapabilir. Ayrıca bankalarda alınan kredilerin ödenmeme ihtimaline karşı risk azaltım teknikleri de uygulanabilir.


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