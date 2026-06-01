Bugünkü gümüş fiyatı! 01 Haziran Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatları: 01 Haziran 2026 Günlük Değişim Analizi

Gümüş, son yıllarda yatırımcıların ilgi alanında. 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla piyasalardaki günlük değişimler izleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında önemli hareketler gözlemleniyor. Bu yazıda güncel fiyatlar ve değişim yüzdeleri hakkında bilgiler sunulacak.

Gümüş ons fiyatlarında alış değeri 3459.18 TL, satış değeri ise 3463.68 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %0.32’dir. Bu durum, gümüş fiyatlarında dikkat çekici bir artış trendine işaret eder. Yatırımcılar, bu artışı değerlendirmek için piyasa dinamiklerini incelemelidir.

Gümüş ons/dolar paritesinde, alış değeri 75.36 dolar, satış değeri 75.43 dolardır. Bu paritedeki günlük değişim %0.13 oranında bir artış göstermiştir. Dolar cinsinden gümüş alım satım işlemleri, uluslararası piyasalarda daha geniş bir etkiye sahiptir. Bu verilerin izlenmesi önemlidir.

Gümüş gram fiyatında alış değeri 111.248 TL, satış değeri 111.3513 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %0.37 olarak gözlemlenmiştir. Gümüş gram fiyatındaki artış, küçük yatırımcılar için önemli fırsatlar yaratmaktadır. Gram bazında değerlendirilen gümüş, yerel piyasa dalgalanmalarını daha iyi yansıtabilir.

1 Haziran 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekecek şekilde küçük ama anlamlı değişimlerle hareket etmektedir. Gümüş ons, dolar ve gram fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, yatırımcıların kararlarını etkileyecek faktörlerdendir. Yatırımcılar piyasa trendlerini takip ederek, gümüşteki fiyat değişimlerinden nasıl yararlanabileceklerine dair stratejiler geliştirmelidir.