Bugünkü gümüş fiyatı! 01 Mart Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarında Dikkat Çeken Seviyeler

1 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları merak ediliyor. Saat 10.00 itibarıyla verilere göre gümüş ons fiyatı alışta 4119.79 TL, satışta ise 4125.62 TL seviyelerinde.

Gümüş ons/dolar fiyatları da dikkat çekici bir seyir izliyor. Alış fiyatı 93.79 Dolar, satış fiyatı ise 93.86 Dolar olarak kaydedilmiş.

Gümüş gram fiyatlarına bakıldığında alış fiyatı 132.4786 TL ve satış fiyatı 132.5775 TL seviyelerinde bulunmakta.

1 Mart 2026 itibarıyla gümüş fiyatları hem TL hem de Dolar cinsinden önemli seviyelerde. Yatırımcılar için bu durum dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişmedir. Piyasalardaki dalgalanmalar, gümüşe olan talebi etkileyebilir. Gümüş yatırımcıları bu hareketleri analiz ederek stratejilerini gözden geçirmelidir.