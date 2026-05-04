Bugünkü gümüş fiyatı! 04 Mayıs Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

04 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, dikkat çekici bir performans sergiliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alış için 3.384,92 TL, satış için 3.387,44 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bu fiyatlar, önceki güne göre %0,53 oranında bir azalma gösteriyor. Gümüş fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Bu durum, piyasalarda dalgalanmaya neden oluyor.

Döviz cinsinden gümüş ons fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 74,88 Dolar, satış fiyatı ise 74,94 Dolar olarak kaydediliyor. Bu kategori için günlük değişim yüzdesi %0,58 seviyesinde gerçekleşiyor. Yurtdışı piyasalardaki gelişmelere bağlılık da dikkat çekiyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalara olan bağımlılık bu durumu gösteriyor.

Gümüş gram fiyatları, 108,8005 TL alış ve 108,8877 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Bu fiyatlar, gümüşün değerinde %0,58'lik bir düşüşü işaret ediyor. Gram gümüş fiyatlarındaki azalma, genel piyasa koşulları ile talep değişikliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Gümüş fiyatlarındaki günlük değişimler, yerel ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalanmalar gösteriyor. Yatırımcılar, değerli metallerdeki fiyat hareketlerini yakından takip etmeli. Piyasa trendlerine göre stratejilerini oluşturmak önemlidir. 2026 yılının bu ilkbahar dönemindeki gümüş fiyatlarındaki gerileme, daha geniş ekonomik göstergeler ile ilişkilendirilmelidir. Analizler dikkatle yapılmalıdır.