Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Mart Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 05 Mart 2026 tarihi itibarıyla fiyatlar gözlemlenmektedir. Bu fiyatlar, yatırımcılar ve gümüş tutucuları için önemli bilgiler sunmaktadır. Saat 10.00 itibarıyla Gümüş Ons'un alış fiyatı 3666.19 TL, satış fiyatı ise 3673.21 TL'dir. Günlük değişim yüzdesi %0.37'dir. Bu durum, gümüşün gün içerisinde hafif bir artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Yatırımcılar, dalgalanmaları dikkatle izlemekte ve stratejilerini buna göre oluşturmaktadır.

Gümüş Ons/Dolar paritesinde, alış fiyatı 83.36 Dolar, satış fiyatı 83.46 Dolar seviyelerindedir. Günlük değişim yüzdesi %0.28 olarak kaydedilmiştir. Bu oran, gümüşün global piyasalarda istikrarını korumaya çalıştığını göstermektedir. Dolar üzerinden yapılan işlemler, uluslararası yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır.

Gümüş Gr fiyatlarına baktığımızda, saat 10.00 itibarıyla alış fiyatı 117.903 TL, satış fiyatı ise 118.044 TL'dir. Günlük değişim yüzdesi %0.38 olarak not edilmiştir. Bu artış, gümüşün yatırım aracı olarak değerini koruduğunu göstermektedir.

Gümüş fiyatlarındaki artış trendleri, piyasa dinamikleri ve ekonomik verilere bağlıdır. Jeopolitik gelişmeler de bu durumu etkilemektedir. Özellikle enflasyonist baskılar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gümüş talebini etkileyen faktörler arasındadır. Yatırımcıların gümüş fiyatlarındaki değişimlere dikkat etmesi büyük önem taşımaktadır. Pozisyonlarını güçlendirmek için uygun zamanlamayı yakalamalıdırlar.

Sonuç olarak, 05 Mart 2026 tarihindeki gümüş fiyatları hafif bir artış trendi göstermektedir. Piyasalardaki istikrarı işaret eden bu durum, yatırımcılar için değerlendirilmesi gereken fırsatlar sunmaktadır. Piyasalardaki gelişmeleri dikkatle takip etmek, önemli bir dönem olduğunu vurgulamaktadır.