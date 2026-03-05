FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Mart Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 05 Mart 2026 tarihi itibarıyla fiyatlar yükseliş göstermektedir. Gümüş Ons, alış fiyatı 3666.19 TL, satış fiyatı 3673.21 TL seviyelerine ulaşmıştır. Günlük değişim %0.37 olarak kaydedilmiştir. Gümüş Gr fiyatları ise 117.903 TL alış ve 118.044 TL satış ile seyrediyor. Piyasa dinamikleri ve jeopolitik gelişmeler, gümüş talebini etkileyen önemli unsurlardır. Yatırımcılar için doğru zamanlama büyük önem taşımaktadır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Mart Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 05 Mart 2026 tarihi itibarıyla fiyatlar gözlemlenmektedir. Bu fiyatlar, yatırımcılar ve gümüş tutucuları için önemli bilgiler sunmaktadır. Saat 10.00 itibarıyla Gümüş Ons'un alış fiyatı 3666.19 TL, satış fiyatı ise 3673.21 TL'dir. Günlük değişim yüzdesi %0.37'dir. Bu durum, gümüşün gün içerisinde hafif bir artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Yatırımcılar, dalgalanmaları dikkatle izlemekte ve stratejilerini buna göre oluşturmaktadır.

Gümüş Ons/Dolar paritesinde, alış fiyatı 83.36 Dolar, satış fiyatı 83.46 Dolar seviyelerindedir. Günlük değişim yüzdesi %0.28 olarak kaydedilmiştir. Bu oran, gümüşün global piyasalarda istikrarını korumaya çalıştığını göstermektedir. Dolar üzerinden yapılan işlemler, uluslararası yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır.

Gümüş Gr fiyatlarına baktığımızda, saat 10.00 itibarıyla alış fiyatı 117.903 TL, satış fiyatı ise 118.044 TL'dir. Günlük değişim yüzdesi %0.38 olarak not edilmiştir. Bu artış, gümüşün yatırım aracı olarak değerini koruduğunu göstermektedir.

Gümüş fiyatlarındaki artış trendleri, piyasa dinamikleri ve ekonomik verilere bağlıdır. Jeopolitik gelişmeler de bu durumu etkilemektedir. Özellikle enflasyonist baskılar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gümüş talebini etkileyen faktörler arasındadır. Yatırımcıların gümüş fiyatlarındaki değişimlere dikkat etmesi büyük önem taşımaktadır. Pozisyonlarını güçlendirmek için uygun zamanlamayı yakalamalıdırlar.

Sonuç olarak, 05 Mart 2026 tarihindeki gümüş fiyatları hafif bir artış trendi göstermektedir. Piyasalardaki istikrarı işaret eden bu durum, yatırımcılar için değerlendirilmesi gereken fırsatlar sunmaktadır. Piyasalardaki gelişmeleri dikkatle takip etmek, önemli bir dönem olduğunu vurgulamaktadır.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Telekom’un 5G destekli hava sahası yönetimi çözümüne GTI Awards’ta birincilik ödülüTürk Telekom’un 5G destekli hava sahası yönetimi çözümüne GTI Awards’ta birincilik ödülü
Mart Fiat sıfır araç kampanyası belli oldu: İşte fiyatlarMart Fiat sıfır araç kampanyası belli oldu: İşte fiyatlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.