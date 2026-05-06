Bugünkü gümüş fiyatı! 06 Mayıs Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Pazarında Güncel Durum: 06 Mayıs 2026

06 Mayıs 2026'da gümüş fiyatlarında dikkat çekici bir hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı alışta 3426.5 TL, satışta ise 3430.23 TL seviyelerine yükseldi. Bu, yatırımcıların ilgisini çeken %4.08 oranında bir günlük değişim gösteriyor. Gümüşe olan talebin artması, yatırımcıların gümüşe yönelmesinde önemli bir etken. Piyasadaki dalgalanmalar da bu durumu etkiliyor.

Gümüşün önemli bir göstergesi olan gümüş ons/dolar fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 75.76 Dolar, satış fiyatı ise 75.82 Dolar olarak belirlendi. Bu veriler günlük bazda %4.08 oranında bir değişim gösteriyor. Dolar bazında gümüş fiyatları yükseliyor. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar bu artışı etkiliyor. Yatırımcılar, kur dalgalanmalarını dikkate alarak gümüş yatırımlarına yöneliyor. Dolar cinsinden fiyatların artması, gümüşün değerini artırma potansiyeline sahip.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir gösterge. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 110.1784 TL, satış fiyatı ise 110.2657 TL olarak belirlenmiş. Gümüş gramda %4.07 oranında bir günlük değişim gözlemleniyor. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini ve stratejilerini gözler önüne seriyor. Gümüş, fiziksel varlığı ile bir yatırım aracı olarak hala önemli bir yere sahip.

06 Mayıs 2026'da gümüş fiyatları, alış ve satış fiyatlarındaki dalgalanmalar ile günlük değişim oranlarıyla dikkat çekiyor. Yatırımcıların piyasa koşullarını dikkate alarak karar süreçlerini hızlandırmaları önem taşıyor. Gümüş, altın gibi değerli metallerin yanı sıra ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman aracı olarak öne çıkmaya devam ediyor. Gümüş yatırımı yapmayı düşünenler, güncel verileri takip etmelidir.