FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 09 Nisan Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

09 Nisan 2026 tarihinde gümüş piyasasında dikkat çekici değişimler gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatları alışta 3293.24 TL, satışta ise 3295.85 TL seviyesinde gerçekleşti. Günlük değişim -0.12 olarak belirlenmiş durumda. Dolar bazında gümüş ticareti, global ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor. Gümüş gram fiyatları da piyasalarda düşüş göstererek lokal yatırımcılar için önemli bir unsur haline geldi. Yatırımcıların fiyat hareketlerini dikkatle takip etmeleri gerekmekte.

Cansu Çamcı

Gümüş Piyasasında Son Durum: 09 Nisan 2026

09 Nisan 2026'da gümüş piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibariyle gümüş ons fiyatları, alışta 3293.24 TL, satışta ise 3295.85 TL. Bu fiyatlar, dünkü kapanışa göre -0.12 oranında bir değişimi gösteriyor. Gümüş onsunun hediyelik ve endüstriyel kullanımları, dalgalanmaların yatırımcılar üzerindeki etkisini artırıyor.

Gümüş ons / dolar fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 73.90 dolar, satış fiyatı ise 73.95 dolar. Günlük değişim yüzdesi -0.23 oranında bir gerileme olarak belirlenmiş durumda. Dolar bazında gümüş ticareti, dünya genelindeki ekonomik gelişmelere göre şekilleniyor. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir rol oynamakta.

Gümüş gram fiyatları da piyasa için önem taşıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatları, alışta 105.8842 TL, satışta ise 105.9558 TL. Bu veriler, gümüş gramındaki günlük değişim oranını -0.13 olarak gösteriyor. Gram gümüş fiyatlarındaki dalgalanma, yerel yatırımcılar için dikkate değer bir unsur haline geldi.

Gümüş piyasasında yaşanan bu hafif düşüş, yatırımcıların dikkat ettiği bir gelişme. Global ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gümüş fiyatları üzerinde etkili. Önümüzdeki günlerde, piyasaların yönünü belirlemek açısından bu durum kritik bir faktör olacak. Bu nedenle yatırımcıların gümüşü ve değerli metallerin performansını yakından takip etmeleri gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.