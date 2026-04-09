Bugünkü gümüş fiyatı! 09 Nisan Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Son Durum: 09 Nisan 2026

09 Nisan 2026'da gümüş piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibariyle gümüş ons fiyatları, alışta 3293.24 TL, satışta ise 3295.85 TL. Bu fiyatlar, dünkü kapanışa göre -0.12 oranında bir değişimi gösteriyor. Gümüş onsunun hediyelik ve endüstriyel kullanımları, dalgalanmaların yatırımcılar üzerindeki etkisini artırıyor.

Gümüş ons / dolar fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 73.90 dolar, satış fiyatı ise 73.95 dolar. Günlük değişim yüzdesi -0.23 oranında bir gerileme olarak belirlenmiş durumda. Dolar bazında gümüş ticareti, dünya genelindeki ekonomik gelişmelere göre şekilleniyor. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir rol oynamakta.

Gümüş gram fiyatları da piyasa için önem taşıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatları, alışta 105.8842 TL, satışta ise 105.9558 TL. Bu veriler, gümüş gramındaki günlük değişim oranını -0.13 olarak gösteriyor. Gram gümüş fiyatlarındaki dalgalanma, yerel yatırımcılar için dikkate değer bir unsur haline geldi.

Gümüş piyasasında yaşanan bu hafif düşüş, yatırımcıların dikkat ettiği bir gelişme. Global ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gümüş fiyatları üzerinde etkili. Önümüzdeki günlerde, piyasaların yönünü belirlemek açısından bu durum kritik bir faktör olacak. Bu nedenle yatırımcıların gümüşü ve değerli metallerin performansını yakından takip etmeleri gerekiyor.