Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Şubat Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

10 Şubat 2026 tarihinde gümüş piyasasında belirgin bir düşüş gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alış fiyatı 3539.29 TL, satış fiyatı ise 3546.9 TL olarak belirlendi. Bu, günlük değişim yüzdesinde -3.09'luk bir azalma anlamına geliyor. Gümüşün bu değeri yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gelecekteki fiyat hareketleri üzerine belirsizlik oluştu.

Gümüş ons/dolar fiyatları da düşüşe geçti. Alış fiyatı 81.19 dolar, satış fiyatı ise 81.29 dolar olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi -3.14 olarak belirlendi. Bu durum, uluslararası gümüş piyasasında artan dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yerel ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, fiyatlar üzerindeki etkiyi artırıyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde bu etkiler önemli rol oynuyor.

Gümüş gram fiyatları da benzer bir olumsuz seyir izliyor. Saat 10:00'da alış fiyatı 113.8404 TL, satış fiyatı ise 113.9806 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi -3.06 olarak belirlendi. Bu durum gram cinsinden gümüş fiyatlarının yatırımcılar için zorlayıcı etkenler oluşturduğunu gösteriyor.

Gümüş fiyatlarındaki düşüş, piyasada dikkatli analiz gerektiriyor. Yatırımcıların hem yerel hem de uluslararası gelişmeleri takip etmesi önem taşıyor. Bu dalgalı ortamda stratejilerini gözden geçirmek mümkün görünüyor. Gümüşün değerindeki dalgalanmalar, uzun vadeli yatırımlar açısından risk oluşturuyor. Ani alım satım stratejileri için fırsatlar da sağlayabilir.