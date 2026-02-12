FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Şubat Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarda 12 Şubat 2026 tarihinde dikkat çeken bir volatilite yaşanırken, gümüş fiyatları alış ve satış fiyatlarındaki düşüşle birlikte %1,5'lik kayıplar gösterdi. Gümüş ons fiyatları, alışta 3624,94 TL, satışta 3631,28 TL olarak belirlendi. Benzer şekilde, gümüş gram fiyatları da alışta 116,5314 TL, satışta 116,6718 TL seviyelerine geriledi. Yatırımcılar için bu dalgalanmalar, piyasalardaki belirsizliklerin önemli bir göstergesi oldu.

Gümüş piyasalarda 12 Şubat 2026 tarihinde dikkat çeken bir volatilite yaşandı. Gümüş fiyatları, alış ve satış fiyatlarındaki düşüşlerle birlikte %1.5'lik kayıplar gösterdi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 3624,94 TL, satışta ise 3631,28 TL olarak belirlendi. Bu durum, günlük değişim yüzdesinde %1,6'lık bir düşüş anlamına geliyor.

Gümüş ons ve dolar fiyatları da benzer bir seyir izledi. Alış fiyatı 83,04 Dolar, satış fiyatı ise 83,14 Dolar olarak kaydedildi. Bu dinamik, günlük değişim yüzdesinde %1,66'lık bir azalmayı ortaya koydu. Gümüşün bu değerleri, uluslararası piyasadaki dalgalanmalardan etkileniyor olabilir. Yatırımcılar için önemli göstergeleri barındırıyor.

Gümüş gram fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 116,5314 TL, satış fiyatı 116,6718 TL olarak belirlendi. Burada da günlük değişim yüzdesi %1,62 gibi değerli bir kayba işaret ediyor. Gümüş gram fiyatlarının dalgalı olması, piyasalardaki belirsizliklerin bir yansıması. Gümüş talebindeki dalgalanmalar da bu durumu etkileyebilir.

Gümüş fiyatları, alış ve satış oranlarındaki düşüş ile hafızalarda kalıyor. Yatırımcıların, piyasalardaki dalgalanmalara karşı tetikte olması önemlidir. Gümüşün gelecekteki fiyat seyri, küresel ekonomik gelişmelere bağlıdır. Bu durum, yatırımcılar için kritik bir göstergedir.

