Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Mayıs Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır. 13 Mayıs 2026 tarihinde piyasada gözlemlenen veriler dikkat çekmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 3932.55 TL, satışta 3935.86 TL olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi %0.14’tür. Bu durum, gümüşün değerinin istikrarlı bir artış gösterdiğini işaret etmektedir.

Gümüş ons / dolar fiyatları da önemli bir değerlendirme kaynağıdır. Bu saat diliminde gümüş ons / dolar alış fiyatı 86.59 dolardır. Satış fiyatı ise 86.66 dolar olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı burada %0.06 düzeyindedir. Dolardaki küçük bir dalgalanma, gümüş fiyatlarını etkilemiştir.

Gümüş gram fiyatları da değerlidir. Alışta 126.4334 TL, satışta 126.5356 TL olarak belirlenmiştir. Bu kategori altında günlük değişim yüzdesi %0.13’tür. Gümüş gram, bireysel yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Günlük değişim verisi, piyasadaki hareketliliği yansıtmaktadır.

Gözlemlenen fiyatlar, gümüş yatırımcıları için dikkatle izlenmelidir. Özellikle ons fiyatlarındaki artış, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Döviz cinsinden yapılan alımlardaki stabil seyir, piyasanın sağlıklı yapısını göstermektedir. Gümüş fiyatlarındaki bu durumu değerlendirmek, yatırımcılara önemli fırsatlar sunabilir.