Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Mart Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

14 Mart 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarında dikkat çekici bir düşüş kaydedildi. Gümüş ons alış fiyatı 3555.05 TL, satış fiyatı ise 3568.93 TL olarak belirlendi. Gümüş ons/dolar paritesi de % -3.92'lik bir değişim gösterdi. Piyasalardaki belirsizlik ve döviz dalgalanmaları, gümüş yatırımcılarını etkileyen temel faktörler arasında. Gram fiyatları ise 114.4467 TL alış, 114.5889 TL satış seviyesinde yer alıyor. Yatırımcılar riskleri dikkatle değerlendirmeli.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Gümüş fiyatları, yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri için takip edilen bir konu olmaya devam ediyor. 14 Mart 2026 itibarıyla, saat 10:00’da açıklanan verilere göre, gümüş ons fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlemlenmekte. Gümüş ons alış fiyatı 3555.05 TL, satış fiyatı ise 3568.93 TL olarak kaydedildi. Bu değerlerdeki günlük değişim oranı % -3.71’dir. Piyasalardaki genel belirsizlik ve ekonomik göstergelere bağlı dalgalanmalar sıkça görülmektedir.

Gümüşün ons cinsinden döviz karşısındaki fiyatı da yatırımcılar tarafından izleniyor. Gümüş ons/dolar paritesinin alış fiyatı 80.5 Dolar, satış fiyatı ise 80.6 Dolar olarak belirlendi. Bu değerler arasındaki günlük değişim oranı % -3.92’dir. Dolar bazındaki bu düşüş, küresel ekonomik koşullar ve döviz dalgalanmaları ile ilişkilendirilmektedir.

Gümüşün gram cinsinden fiyatları da önemlidir. Gümüş gram alış fiyatı 114.4467 TL, satış fiyatı ise 114.5889 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı ise % -3.69 olarak kaydedilmektedir. Gram fiyatındaki kayıplar, yatırımcıların kısa vadeli stratejilerini gözden geçirmesine yol açabilir.

14 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında büyük bir düşüş gözlemleniyor. Bu durum, hem TL bazında hem de döviz cinsinden kaydedilen verilerle desteklenmektedir. Gümüş yatırımcılarının dikkatli bir değerlendirme yapması önemlidir. Olası fırsatlar ve riskler göz önünde bulundurulmalıdır. Piyasalardaki dalgalanmalar, yatırım kararları üzerinde etkili olabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baykar’ın K2 kamikaze İHA’sı ortaya çıktı! İlk testleri geçti: 2000 km menzil, 13 saat havadaBaykar’ın K2 kamikaze İHA’sı ortaya çıktı! İlk testleri geçti: 2000 km menzil, 13 saat havada
Milyonların beklediği ödemeler bugün yapılacak!Milyonların beklediği ödemeler bugün yapılacak!

En Çok Okunan Haberler
ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Vasiyetinde 'Gelibolu' demişti! İşte son yolculuğuna uğurlanacağı yer

Vasiyetinde 'Gelibolu' demişti! İşte son yolculuğuna uğurlanacağı yer

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

'Domuz eti yedim günahı nedir?' diye sordu! Nihat Hatipoğlu fena kızdı

'Domuz eti yedim günahı nedir?' diye sordu! Nihat Hatipoğlu fena kızdı

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

