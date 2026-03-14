Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Mart Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri için takip edilen bir konu olmaya devam ediyor. 14 Mart 2026 itibarıyla, saat 10:00’da açıklanan verilere göre, gümüş ons fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlemlenmekte. Gümüş ons alış fiyatı 3555.05 TL, satış fiyatı ise 3568.93 TL olarak kaydedildi. Bu değerlerdeki günlük değişim oranı % -3.71’dir. Piyasalardaki genel belirsizlik ve ekonomik göstergelere bağlı dalgalanmalar sıkça görülmektedir.

Gümüşün ons cinsinden döviz karşısındaki fiyatı da yatırımcılar tarafından izleniyor. Gümüş ons/dolar paritesinin alış fiyatı 80.5 Dolar, satış fiyatı ise 80.6 Dolar olarak belirlendi. Bu değerler arasındaki günlük değişim oranı % -3.92’dir. Dolar bazındaki bu düşüş, küresel ekonomik koşullar ve döviz dalgalanmaları ile ilişkilendirilmektedir.

Gümüşün gram cinsinden fiyatları da önemlidir. Gümüş gram alış fiyatı 114.4467 TL, satış fiyatı ise 114.5889 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı ise % -3.69 olarak kaydedilmektedir. Gram fiyatındaki kayıplar, yatırımcıların kısa vadeli stratejilerini gözden geçirmesine yol açabilir.

14 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında büyük bir düşüş gözlemleniyor. Bu durum, hem TL bazında hem de döviz cinsinden kaydedilen verilerle desteklenmektedir. Gümüş yatırımcılarının dikkatli bir değerlendirme yapması önemlidir. Olası fırsatlar ve riskler göz önünde bulundurulmalıdır. Piyasalardaki dalgalanmalar, yatırım kararları üzerinde etkili olabilecek unsurlar arasında yer alıyor.