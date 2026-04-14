Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Nisan Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında 14 Nisan 2026 tarihinde dikkat çekici bir artış gözlemlendi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı, alışta 3456.69 TL, satışta 3460.36 TL seviyesine ulaştı. Bu, günlük bazda yüzde 2.4'lük bir artış anlamına geliyor. Gümüş piyasası, yatırımcılar ve ticaretçiler için önemli bir gösterge.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatı da gözden kaçırılmamalıdır. Aynı saat diliminde alış fiyatı 77.36 dolar, satış fiyatı ise 77.43 dolardır. Bu değerlerde günlük değişim yüzde 2.38 olarak kaydedildi. Gümüş ons/dolar fiyatındaki bu artış, uluslararası piyasalardaki gümüş talebinin ve doların seyri ile doğrudan ilişkilidir. Yatırımcılar, döviz piyasasındaki dalgalanmalardan etkileniyor.

Gümüşün gram fiyatında da önemli bir artış gözlemlendi. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 111.2268 TL, satış fiyatı ise 111.3274 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, günlük bazda yüzde 2.46’lık bir değişimi içermektedir. Yatırımcıların ve alım-satım yapanların gözleri üzerinde.

Bu verilere baktığımızda, gümüş fiyatlarının artışı piyasalardaki dengenin değiştiğini gösteriyor. Piyasa dinamikleri göz önüne alındığında, gümüşün önümüzdeki günlerdeki ivmesi merak ediliyor. Yatırımcılar, gelişmeleri yakından takip edecekler. Stratejilerini buna göre belirleyeceklerdir.