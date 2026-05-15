Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Mayıs Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 15 Mayıs 2026 tarihinde piyasalarda önemli bir düşüş yaşadı. Gümüş ons fiyatları TL bazında günlük %6.03, Dolar bazında ise %6.27 oranında geriledi. Yatırımcılar için endişe kaynağı olan bu durum, gümüş gram fiyatlarının da düşüş göstermesiyle pekişti. Küresel ekonomik belirsizlik ve artan faiz beklentileri, gümüşe olan talebin azalmasına yol açtı. Yatırımcıların gelişmeleri dikkatle takip etmesi gerekiyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Gümüş fiyatları 15 Mayıs 2026 tarihinde piyasalarda dikkat çeken bir düşüş yaşadı. Bu durum, yatırımcıları endişelendirdi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı alış 3561.57 TL, satış ise 3565.32 TL olarak belirlendi. Önceki günle karşılaştırıldığında günlük değişim yüzdesi -%6.03 olarak kaydedildi. Bu durum, gümüşün hafta içindeki dalgalı seyrini yansıtıyor.

Gümüş onsunun Dolar bazındaki değeri ise düşüş göstermeye devam etti. Alış fiyatı 78.21 Dolar, satış fiyatı ise 78.27 Dolar olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -%6.27 olarak kaydedildi. Dolar bazındaki bu düşüş, küresel ekonomik belirsizlikler ile faiz oranlarının artış beklentileriyle ilişkilendirilebilir.

Gümüş grubuna genel bir bakış yapıldığında, gümüş gram fiyatlarının da düşüş trendinde olduğu gözlemlendi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram için alış fiyatı 114.5209 TL, satış fiyatı ise 114.6088 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, -%6.03'lük günlük değişim yüzdesini yansıtıyor. Yatırımcıların gümüşe olan talebinin azaldığı görülüyor.

15 Mayıs 2026 itibarıyla gümüş fiyatları hem TL hem de Dolar cinsinden belirgin bir düşüş sergiledi. Bu durum, yatırımcılar üzerinde olumsuz bir etki bıraktı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve belirsizlikler, gümüş fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde, yatırımcıların bu durumu dikkatle izlemesi gerekiyor.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

