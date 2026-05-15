Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Mayıs Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 15 Mayıs 2026 tarihinde piyasalarda dikkat çeken bir düşüş yaşadı. Bu durum, yatırımcıları endişelendirdi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı alış 3561.57 TL, satış ise 3565.32 TL olarak belirlendi. Önceki günle karşılaştırıldığında günlük değişim yüzdesi -%6.03 olarak kaydedildi. Bu durum, gümüşün hafta içindeki dalgalı seyrini yansıtıyor.

Gümüş onsunun Dolar bazındaki değeri ise düşüş göstermeye devam etti. Alış fiyatı 78.21 Dolar, satış fiyatı ise 78.27 Dolar olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -%6.27 olarak kaydedildi. Dolar bazındaki bu düşüş, küresel ekonomik belirsizlikler ile faiz oranlarının artış beklentileriyle ilişkilendirilebilir.

Gümüş grubuna genel bir bakış yapıldığında, gümüş gram fiyatlarının da düşüş trendinde olduğu gözlemlendi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram için alış fiyatı 114.5209 TL, satış fiyatı ise 114.6088 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, -%6.03'lük günlük değişim yüzdesini yansıtıyor. Yatırımcıların gümüşe olan talebinin azaldığı görülüyor.

15 Mayıs 2026 itibarıyla gümüş fiyatları hem TL hem de Dolar cinsinden belirgin bir düşüş sergiledi. Bu durum, yatırımcılar üzerinde olumsuz bir etki bıraktı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve belirsizlikler, gümüş fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde, yatırımcıların bu durumu dikkatle izlemesi gerekiyor.