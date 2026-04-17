FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Nisan Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasalarında gözlemlenen hareketlilik, yatırımcılar için kayda değer bir fırsat sunuyor. Gümüş ons fiyatları, TL ve dolar bazında artış gösterirken, günlük değişim yüzdeleri de dikkat çekiyor. Yerel piyasalarda gümüş gram fiyatları yükseliyor, bu durum talebin arttığına işaret ediyor. Yatırımcılar, gümüşün cazip bir yatırım aracı haline gelmesiyle birlikte piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmelidir.

Cansu Çamcı

Gümüş piyasalarında 17 Nisan 2026 tarihinde dikkat çekici bir hareketlilik gözlemlendi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları önemli bir güncel veri sunuyor. Gümüş ons fiyatı, alışta 3529.02 TL, satışta ise 3532.25 TL olarak belirlenmiştir. Bu, gümüşün günlük değişim yüzdesinin 0.6 olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar için bu artış, piyasa talebinin iyileştiğine işaret edebilir.

Gümüş onsunun dolar cinsinden fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 78.67 dolar, satış fiyatı ise 78.72 dolar olarak kaydedildi. Dolar cinsinden günlük değişim yüzdesi 0.34'tür. Bu durum, uluslararası piyasalardaki gümüş fiyatlarıyla paralel bir hareketliliği işaret ediyor. Dolar bazında gümüş fiyatlarının stabil kalması, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı koruma işlevi görebilir.

Gümüş gram fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 113.4739 TL, satış fiyatı 113.546 TL'dir. Günlük değişim yüzdesi ise 0.59 olarak kaydedilmiştir. Yerel piyasalarda gümüş gram fiyatlarının değer kazandığı görülüyor. Bu durum, yatırımcılar için fırsatlar sunabilir. Gümüşü yatırım aracı olarak düşünenler bu değişimi dikkate almalıdır.

17 Nisan 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarındaki artış, yatırımcılar için olumlu bir gelişmeye işaret ediyor. Gümüş gram, ons ve dolar bazındaki fiyatlardaki artış, piyasalardaki taleplerin artmasına bağlıdır. Bu durum, gümüşü cazip bir yatırım aracı haline getirebilir. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin artması muhtemeldir. Önümüzdeki dönemlerde piyasalardaki seyir, bu gelişmelere bağlı olarak önemli ipuçları verebilir.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.