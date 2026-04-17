Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Nisan Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 17 Nisan 2026 tarihinde dikkat çekici bir hareketlilik gözlemlendi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları önemli bir güncel veri sunuyor. Gümüş ons fiyatı, alışta 3529.02 TL, satışta ise 3532.25 TL olarak belirlenmiştir. Bu, gümüşün günlük değişim yüzdesinin 0.6 olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar için bu artış, piyasa talebinin iyileştiğine işaret edebilir.

Gümüş onsunun dolar cinsinden fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 78.67 dolar, satış fiyatı ise 78.72 dolar olarak kaydedildi. Dolar cinsinden günlük değişim yüzdesi 0.34'tür. Bu durum, uluslararası piyasalardaki gümüş fiyatlarıyla paralel bir hareketliliği işaret ediyor. Dolar bazında gümüş fiyatlarının stabil kalması, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı koruma işlevi görebilir.

Gümüş gram fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 113.4739 TL, satış fiyatı 113.546 TL'dir. Günlük değişim yüzdesi ise 0.59 olarak kaydedilmiştir. Yerel piyasalarda gümüş gram fiyatlarının değer kazandığı görülüyor. Bu durum, yatırımcılar için fırsatlar sunabilir. Gümüşü yatırım aracı olarak düşünenler bu değişimi dikkate almalıdır.

17 Nisan 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarındaki artış, yatırımcılar için olumlu bir gelişmeye işaret ediyor. Gümüş gram, ons ve dolar bazındaki fiyatlardaki artış, piyasalardaki taleplerin artmasına bağlıdır. Bu durum, gümüşü cazip bir yatırım aracı haline getirebilir. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin artması muhtemeldir. Önümüzdeki dönemlerde piyasalardaki seyir, bu gelişmelere bağlı olarak önemli ipuçları verebilir.